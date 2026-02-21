La Capital | Ovación | Newell's

Newell's va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Con muchos cambios, Newell's se mide con el Taladro, este sábado a las 19.15. Necesita comenzar a esbozar un camino de recomposición ante un rival directo

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

21 de febrero 2026 · 06:15hs
Newells precisa una victoria que lo enderece

Foto: Héctor Río / La Capital

Newell's precisa una victoria que lo enderece, le permita levantar la cabeza y despejar los nubarrones que lo rodean.

Este Newell's que conduce la dupla Orsi-Gómez ya dilapidó demasiado rápido gran parte de su crédito. Por su propia culpa, por su mal arranque de torneo, se hundió y se metió en el lote de los que marchan atrás y se obligó solo a cargar sus necesidades. Se llenó de urgencias antes de tiempo, por sus malas performances y su falta de triunfos.

Por eso, se presentará por lo menos con 4 cambios en el duelo de esta tarde, a las 19.15, en la visita a Banfield, por la 6ª fecha del Apertura, en un pleito que representa un reto ante un rival directo, en un cotejo que contiene una gran relevancia, hacia adentro y hacia afuera.

Ese peso específico adicional radica y se encuadra en la situación de los dos protagonistas de esta batalla, que son dos equipos con urgencias muy similares en la tabla anual y en la de promedios, y ambos precisan cosechas gruesas de puntos para poder empezar a enderezarse y salir de ese grupo.

Leer más: En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

Newell's precisa aclarar su panorama

Se viene un auténtico choque de seis puntos, por todo lo que pueden obtener a través de una victoria, y por todo lo que pueden perder debido a otra caída. Será una pelea entre dos combatientes con acuciantes realidades que los angustian, que los marean, y que no los dejan levantarse para ver con más claridad y serenidad sus chances de futuro.

Los dos necesitan recuperarse rápidamente para volver a creer, para volver a confiar en lo propio, y para animarse a mirar el horizonte con más determinación y convencimiento. Precisan quitarse los traumas de encima, antes de que se transformen en vicios conspiradores y condicionantes.

En ese marco, el despegue de este Newell’s se fue retrasando, siguió sumando intentos y pasos fallidos, y esta posición de relegamiento que exhibe lo llenó de obligaciones de manera muy temprana. Por su muy flojo comienzo de campeonato, ya está obligado por el contexto y por las circunstancias a remar desde atrás. Y eso vuelve todo mucho más intrincado y dificultoso.

Leer más: Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Newell's no expuso línea de lote todavía

Hasta ahora, con 2 puntos de 15 posibles, sin victorias en su haber, el elenco leproso todavía ni siquiera llegó a una línea de flote y es imposible conocer su idea futbolística, ya que lo expuesto hasta el momento estuvo plagado de dudas y aún no se pudo advertir un patrón de juego. Ni siquiera hubo esbozos de esos lineamientos pretendido por la dupla de técnicos que dirigen a la Lepra.

Este complicado panorama que envuelve el parque Independencia aumenta las necesidades, adelanta y precipita reclamos, y se desarrolla teniendo en cuenta que en poco más de una semana debe disputar el clásico, con todo lo que eso significa en esta ciudad.

El choque frente al conjunto canalla, que se jugará el domingo1º de marzo, en el Coloso, por la 8ª jornada, asoma como una referencia que despiertas inquietudes y preocupaciones. Es que, si Newell’s no puede enderezar antes su tránsito, el pleito ante Central puede llegar a disparar consecuencias no deseadas en este inicio de ciclo.

Leer más: Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Después de Riestra

El muy mal partido ante Riestra, donde mostró la peor versión de lo visto hasta ahora en el certamen, llevaría a los entrenadores rojinegros a realizar muchas modificaciones. Al menos, según lo trascendido desde el predio Bella Vista, la Lepra iría por lo menos con 4 cambios a visitar a Banfield.

Si mantiene lo que probó en la semana, la dupla de entrenadores apostaría por los ingresos de Gabriel Risso Patrón por Jherson Mosquera en el lateral izquierdo, Gerónimo Gómez Mattar por Facundo Guch y Walter Núñez por Luciano Herrera en el medio, y el Colo Ramírez por el lesionado Matías Cóccaro en el ataque.

De esa manera, el equipo rojinegro saldría al campo de juego con Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, y Gabriel Risso Patrón; Gerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Walter Núñez; Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez.

Así, Newell’s se presentará en el sur del Gran Buenos Aires con reclamos internos que no puede esquivar, que debe escuchar y que no puede seguir dilatando.

Probables formaciones

Banfield

F. Sanguinetti; S. López, D. Arboleda, S. Vittor, I. Abraham; L. Gómez, L. Villegas, I. País y L. Piñero; M. Méndez y T. Perrotta

DT: Pedro Troglio

Newell's

G. Arias; A. Méndez, S. Salcedo, O. Salomón, y G. Risso Patrón; G. Gómez Mattar, R. Herrera, M. Esponda, y W. Núñez; M. Hoyos y J. I. Ramírez

DT: Orsi-Gómez

Hora y TV: 19.15 - ESPN Premium

Estadio: Florencio Sola

Arbitro: Facundo Tello

VAR: Salomé Di Iorio

El Coloso Marcelo Bielsa será escenario del clásico rosarino el domingo 1º de marzo 

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

banfield vs newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

En un marco de idas, vueltas, y cambios permanentes, la dupla Orsi-Gómez no encuentra señales ni huellas de rumbo en Newells. 

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

Newells volvió a los entrenamientos este miércoles

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

