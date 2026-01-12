Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

El boletín epidemiológico desde el arranque del ciclo hasta el 3 de enero pasado no reporta ningún caso confirmado en la provincia. En el comparativo interanual el año pasado se habían registrado ya 16 casos.

Con el aumento de patologías como el coqueluche, tos convulsa y hantavirus , el "fantasma" del dengue parece hasta el momento una amenaza latente, pero no una realidad. Así lo refleja el reciente boletín epidemiológico que confirma la inexistencia de nuevos casos a lo largo de esta temporada hasta el 3 de enero pasado. Un año atrás, Santa Fe ya había reportado para esa fecha 16 casos.

En Argentina, la vigilancia epidemiológica del dengue se analiza por temporadas y no en año calendario, esto es debido al carácter estacional de la transmisión viral. La estacionalidad está determinada por las condiciones climáticas en el verano, que generan condiciones favorables para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del virus. En ese marco, la última medición constatada hasta el momento reporta el último periodo de 2025 hasta el 3 de enero de 2026.

Hasta el momento, en todo el país hubo 13 casos que fueron confirmados por laboratorio: cinco casos sin antecedente de viaje (dos casos en Formosa y tres casos en Buenos Aires) y ocho casos con antecedentes de viaje (cuatro casos en Caba, tres casos en Buenos Aires y un caso en Entre Ríos).

Justamente, la situación en Santa Fe durante la actual temporada (desde la semana 31 hasta la semana 53 de 2025) se notificaron en la provincia de Santa Fe 582 casos a los eventos dengue y dengue durante la gestación. Sin embargo ninguno se confirmó.

denguex5.jpg Rosario es en el mapa santafesino el epicentro del dengue. Su dinamismo poblacional explica la curva de infecciones.

Dengue: ¿Qué pasó en la temporada anterior?

En la medición interanual comparando los mismos periodos (semana 31 del 2024 hasta semana 52 de 2024 que abarcó hasta el 4 de enero de 2025) la situación resulta favorable para la actual temporada.

A nivel nacional se habían notificado desde la semana 31 de 2024 hasta la semana 52 de 2024 en la Argentina 274 casos confirmados (255 fueron sin antecedente de viaje y 19 manifestaron antecedente de viaje a otros países Brasil, Cuba, México, Maldivas, Tailandia, India y Perú). Se confirmaron además tres casos asociados a trasplante de órganos. Por otra parte, se registraron 95 casos notificados con antecedente de vacunación contra el dengue dentro de los 30 días previos al inicio de los síntomas.

En Santa Fe, desde la semana 31 de 2024 hasta la semana 1 del 2025 se habían confirmado 16 casos (tres “importados” y 13 casos “sin antecedente de viaje”). Los 16 casos confirmados “importados” y “autóctonos” presentaron residencia habitual en los siguientes departamentos:

De los tres casos “importados”, uno correspondió al departamento Castellanos, otros a Rosario y uno del departamento Las Colonias. Y de los 13 casos autóctonos: ocho habían sido del departamento Rosario, cuatro del departamento Castellanos y uno del departamento San Lorenzo.

Cautela y algo de tranquilidad

Consultada sobre los buenos reportes en cada boletín epidemiológico de la actual temporada, la directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Santa Fe, Analía Chumpitaz, admitió que estos resultados ofrecen "una tranquilidad respecto de años anteriores, en los que precozmente tuvimos el comienzo de la temporada", para puntualizar que en esta situación actual se está trabajando mucho en la prevención y eliminación de reservorios con tareas en los barrios para promover el descacharrado.

"También se trabaja en torno a otro aspecto de la concientización a la población, como el uso del repelente en aquellos que van a viajar (ya sea al exterior o zonas de altos contagios). Este cuidado resulta prioritario porque vamos a tener más casos en aquellos que hayan viajado, ya sea de dengue, chikungunya o zika. Al viajar es imprescindible llevar repelente", insistió Chumpitaz.

La funcionaria recordó que los centros de salud están entregando estos productos en particular para embarazadas y población de riesgo, como aquellos que ya tuvieron la enfermedad. "Para los que viajaron es recomendable que sigan usando el repelente otros 10 días, porque pueden desarrollarse síntomas compatibles con el dengue y podrían infectar otras personas en localidades que hasta ahora no han tenido nuevos casos", remarcó.

Mientras no se registraron casos confirmados al comenzar el 2026, Chumpitaz recordó los brotes de enfermedades como el sarampión, coqueluche, tos convulsa y los recientes casos de hantavirus y leptospirosis. "En cuanto al dengue, es de vital importancia que estos 10 mil santafesinos que tuvieron la enfermedad la temporada pasada, vuelvan a los efectores a vacunarse. La vacuna es gratuita para toda la población que ya tuvo dengue", insistió Chumpitaz.

La situación en Santa Fe

En la capital provincial, sobre comienzos de 2026, los resultados de un relevamiento municipal detectaron que en 25 barrios de la ciudad se detectó actividad del mosquito vector del dengue, ya sea a través del hallazgo de huevos en ovitrampas o de ejemplares adultos, lo que confirma la circulación del vector en amplias zonas del territorio urbano. De igual modo, en Rosario se confirmó que el Aedes aegypti circula en los seis distritos de la ciudad.

En cuanto al plan de vacunación que puso en marcha la provincia a través del programa Objetivo Dengue, hasta noviembre ya se han aplicado más de 145.000 dosis a las poblaciones determinadas como adolescentes entre 15 y 19 años, personal sanitario, fuerzas de seguridad y pacientes ya contagiados previamente.