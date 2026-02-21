La Capital | Ovación | Argentino

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Los salaítos reciben a Juventud Unida y a Leones FC se le suspendió el partido con El Porvenir. Mañana se estrena Córdoba

21 de febrero 2026 · 06:10hs
Los salaítos

CAA

Los salaítos, concentrados para jugar este sábado en el José Olaeta para ir por Juventud Unida. Argentino renueva la ilusión.

El fútbol rosarino de ascenso siempre vibró en la ciudad, fundamentalmente con sus dos banderas, Central Córdoba y Argentino, varios años lo hizo junto a Tiro Federal y para esta temporada se le agregó Leones FC, el club de la familia Messi, conducido por Matías, el hermano de Lionel. Pero el único que debutará en este 2026 este sábado será el salaíto, que recibirá en el José Martín Olaeta a Juventud Unida, dando inicio de la Primera C.

Leones FC, que entrena en Alvear, iba a hacerlo también a la misma hora, jugando de local en el estadio de Unión de Arroyo Seco, pero el fallecimiento de la hija del presidente de El Porvenir, el rival, decidió a la AFA a suspender el encuentro que se iba a disputar también desde las 17 y reprogramarlo, con fecha a determinar.

En tanto, Central Córdoba debuta recién el domingo, a las 17, de visitante de Muñiz en cancha de Atlas. Los charrúas comparten la zona con Leones FC, la B, a quien visitará en la fecha 5. Mientras que Argentino es parte de la zona A, y el clásico con los de Tablada será en la jornada 12, en el Olaeta.

Qué es de la vida de Argentino

Los salaítos están en un proceso de transformación. Luego de acomodarse y desplegar un buen juego de la mano de Gerardo Martino, cayó en los playoffs y el proyecto concluyó ahí. Después de algunas idas y vueltas, el que volvió a tomar el mando del plantel superior fue José Previtti, quien mientras fue interino tras la partida sorpresiva de Daniel Fagiani, ganó todos los partidos.

Con esa gran carta de presentación, ahora que arrancará la temporada, el exDT de la reserva alba (ahora tomó ese lugar Pablo Clarino) intentará con un plantel con muchos cambios que Argentino sea protagonista y lograr el salto a la B.

Para empezar, varios jugadores se fueron a préstamo a otros equipos, aunque todos a préstamo por lo que siguen perteneciendo al club. Gonzalo Atardo se fue a Deportivo Laferrere, mientras que Alexis Schmidt, Ramiro Obregón, Yair Bonhoff y Joaquín Valenzuela lo hicieron a Sportivo Las Parejas, conducido ahora precisamente por Fagiani. Con ellos partieron también el defensor Aaron Camos y el arquero Agustín Lobos.

Mientras, el talentoso Juan Cruz Vega, que renovó hasta 2027, se fue a Ferrocarril Midland, donde el fin de pasado último marcó el histórico primer gol funebrero en la B Nacional. Por su parte, Dalmiro Ruscitti, enganche de 19 años, extendió su vínculo hasta 2028 y también se fue a préstamo a San Martín de Tucumán.

Los amistosos del Salaíto de pretemporada

Argentino disputó varios amistosos de preparación antes del inicio de la temporada y el último fue el empate 2 a 2 ante Boca de Serodino, de visitante (dos tiempos de 40’), con goles de Cáceres y Aronna para el Salaíto. Antes, disputó dos encuentros con Provincial de Salto Grande de 35’, con empate 0-0 y triunfo 1 a 0, con gol de Aronna.

Y el primer ensayo, en el Olaeta, fue ante General San Martin de la Liga Sanlorencina, en dos partidos cortos con triunfos: 7 a 1 en el primer caso (Camos, Celes, Albornoz dos, Espíndola dos y Palacín) y 1 a 0 el segundo, con gol de Cáceres.

La probable formación de los albos

El torneo de la C se jugará como en 2025, dividido en zonas en partidos de ida y vuelta, y los ganadores se enfrentarán en la final por el primer ascenso. Los 6 que le siguen en la zona jugarán el reducido por el 2º ascenso y en semis se meterá el perdedor de la final.

En la tarde de ayer Previtti realizó el último ensayo y definió el once para el debut: Franco Puppo, Luciano Cáceres, Manuel Báez, Manuel Correa y Bruno Cabrera; Dago Sánchez, Carlos Raga, Juan Ignacio Braña y Francisco Olivera, Julián Andrada y Facundo Aronna. Al banco irán: Lautaro Pino, Ignacio Valles, Joaquín Cejas, Diego Albornoza, René González, Joaquín Galimebrti, Rodrigo González y Milton Espíndola.

La primera fecha de la Primera C

Argentino v. Juventud Unida y el resto de los partidos de hoy comenzarán a las 17: Luján v. Sp. Barracas, Atlas v. Ballester, JJ Urquiza v. Mercedes, Centro Español v. Paraguayo y Lugano v. Sacachispas. Este domingo: Muñiz v. Córdoba, Lamadrid v. Fénix, Cañuelas v. Claypole, V. Arenas v. P. Nuevo, Berazategui v. Alem, Estrella del Sur v. Cambaceres. Y el lunes: D. Español v. Yupanqui.

