El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Fideo participó en la mayoría se las acciones de riesgo. Metió un remate en travesaño en el primer tiempo y casi convierte en el segundo. Ibarra fue otro de los destacados

Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha frente a Talleres.

Ángel Di María fue, una vez más, lo mejor de un Central que esta vez se quedó con las manos vacías. Estuvo a punto de convertir otro verdadero golazo. Jugó mejor cuando Almirón lo soltó por el medio. Franco Ibarra fue otro de los destacados en el Canalla.

Jeremías Ledesma 5: Poco que hacer en el gol. Antes y después, Talleres casi no lo inquietó. Sí mostró algunas falencias a la hora de jugar con el pie.

Enzo Giménez 5: De menor a mayor. Tibio en el primer tiempo, contenido. En el complemento se soltó más y colaboró en ataque, fue más productivo.

Ignacio Ovando 4,5: No estuvo como otras veces. Se lo notó inseguro con la pelota y sin tanta firmeza en la marca. Una mala salida en el primer tiempo casi le cuesta caro al equipo.

Gastón Ávila 4,5: En realidad no tuvo demasiado trabajo. Erró algunos pases y cruces de frente en el primer tiempo, pero después se asentó.

Agustín Sández 4: Discontinuo, con las ganas de siempre, pero poco aporte. Sólo un buen centro para Di María en el primer tiempo.

Franco Ibarra 6: Arrancó tibio, pero cuando se metió en el partido, se adueñó del medio. Cortó mucho y lo mejor que tuvo es que supo jugar con una amarilla en el lomo.

Vicente Pizarro 5,5: Uno de los más parejos de principio a fin. No descolló ni mucho menos, pero uno de los que menos pases erró.

Julián Fernández 5: Totalmente improductivo en el primer tiempo por izquierda. En el segundo, con el ingreso de Cantizano fue a la derecha y allí se mostró más incisivo.

Enzo Copetti 4,5: No pudo hacer demasiado. Al igual que Veliz, sufrió la falta de asistencia por parte del equipo. Un buen pase para Veliz en el primer tiempo y no mucho más.

Ángel Di María 6,5: Participó en casi todas las jugadas de riesgo. Metió un tiro libre en el primer tiempo y Herrera le sacó un pelotón en el segundo. Rindió más cuando jugó suelto por el centro.

Alejo Veliz 4: Pesó poco y nada. El equipo no lo ayudó porque no generó mientras él estuvo en cancha. Por momentos abusó en la búsqueda de las faltas. Salió disminuido físicamente.

Ingresaron en Central

Alexis Soto 4,5: Hizo poco, pero no tuvo mucho más que hacer. Cuando ingresó, Talleres casi no cruzó la mitad de la cancha.

Giovanni Cantizano -: Entró por Veliz y se recostó por izquierda. Tuvo una dentro del área y Herrera se la tapó en el primer palo. Al menos sumó algunos minutos.

Fabricio Oviedo -: Ingresó ya en tiempo de adición porque Copetti no daba más desde lo físico. No tuvo tiempo casi de entrar en juego.

Jorge Almirón, el DT 4: Central fue una sombra en relación a lo que había hecho cinco días atrás. Insistió otra vez con Di María por derecha y la cosa no funcionó. En el complemento otra vez demoró muchísimo los cambios, que fueron tres, pero el último en la adición. Nunca advirtió que su equipo debía al menos probar con otros nombres.