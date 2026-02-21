La Capital | Ovación | Marco Ruben

Marco Ruben y Central juntos otras vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

El máximo artillero del profesionalismo canalla soprendió a todos con su retorno a Arroyito, donde había vuelto después de dos años y medio del primer retiro

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de febrero 2026 · 13:39hs
Marco Ruben se llena la boca de gol tras convertir en su regreso a Central. Fue empate ante Lanús.

Marcelo Bustamante / La Capital

Marco Ruben se llena la boca de gol tras convertir en su regreso a Central. Fue empate ante Lanús.

Ya no sorprenden los retiros ni los regresos de Marco Ruben. Este que acaba de concretarse se suma a lo que fue su vuelta a las canchas, un año y medio después de su primera despedida. Como sea, la noticia que se conoció en la mañana de este sábado sacudió a todos en Central.

En aquella ocasión, con 37 años, decidió volver a jugar (ya lo había hecho en Maldonado de Uruguay, para buscar ritmo futbolístico) y vistió la camiseta de su Central querido durante 2024. Se sumó al equipo que por ese entonces dirigía Miguel Ángel Russo.

El 26 de mayo de 2024 Central anunció oficialmente su regreso y cinco días después, el 31, fue presentado en conferencia de prensa en el Gigante de Arroyito. “Es el mayor desafío de mi carrera”, dijo en ese entonces.

Marco

El debut de Marco Ruben tras el regreso

De ahí en más buscó su mejor forma física y el primer partido en el que Russo lo convocó fue contra Lanús, en el Gigante, por la cuarta fecha de La Liga Profesional. Marco ingresó a los 23 minutos del complemento (en lugar de Agustín Módica), cuando el Canalla perdía por 1 a 0, y en el tercer minuto de adición marcó el gol del empate.

Fue un gran reencuentro con los hinchas y pareció el principio de un nuevo capítulo cargado de goles, pero el final no fue el esperado. Es que Ruben jugó bastante, pero ya no pudo volver a convertir.

En esa vuelta a Central el ahora nuevamente futbolista profesional disputó 20 partidos y la mitad de ellos lo hizo como titular. Además de la Liga Profesional participó en dos encuentros por Copa Sudamericana (ante Fortaleza) y uno por Copa Argentina, en la eliminación frente a Barracas Central.

Con Russo, Lequi y Holan

Además de Russo fue dirigido por Matías Lequi y Ariel Holan, con quien evidenció una clara diferencia en el penúltimo partido del campeonato, en la dura derrota frente a River en el Monumental. Esa noche Marco puso en duda su participación en la última fecha, contra Belgrano.

Lo cierto es que el tema se aclaró, Ruben jugó su último partido desde el primer minuto y estuvo a nada de convertir, pero luego de estar varios minutos parado con la pelota en la mano dentro del área para ejecutar un peal, el VAR dio marcha atrás con la sanción y el 9 de quedó con las ganas.

El Día de la despedida

El triunfo por 2-1 (goles de Damián Martínez y Santiago Segovia) le dieron a esa tarde el marco ideal para la despedida después de casi un año en el que todo el esfuerzo que hizo no logró transformarlo en goles.

Aquello que pareció su última función en Central no lo fue. Hoy Marco Ruben vuelve a ponerse los cortos para jugar con su gran amigo Ángel Di María y, por supuesto, buscará que su aporte goleador sea más provechoso.

