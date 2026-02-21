La Capital | Ovación | Marco Ruben

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

"No es una vuelta, nunca me fui", anunció Marco Ruben. El máximo goleador sueña con disputar otra Copa Libertadores con Angelito, veinte años después de la edición 2006

Guillermo Ferretti

21 de febrero 2026 · 10:14hs
Marco Ruben y su gran amor

Marcelo Bustamante / La Capital

Marco Ruben y su gran amor, Rosario Central

Bombazo. La leyenda continúa. Rosario Central anunció como refuerzo de este mercado la incorporación de Marco Ruben, que llevaba algo más de un año retirado de las canchas. MR9 vuelve a Arroyito por su “último baile”. Regresa al ruedo a los 39 buscando cumplir, entre varios, el sueño de jugar otra Libertadores con Ángel Di María, como hace 20 años. El goleador desafía al almanaque. Sabe que “la gloria no tiene precio”, y va por más.

El 14 de diciembre de 2024, una vez finalizado el partido con Belgrano de Córdoba en el Gigante que señaló el cierre de la temporada, Marco Ruben se despidió por segunda vez del fútbol profesional. Ya lo había hecho en mayo de 2022, dos años y medio antes. Pero las ganas vencieron y el ídolo volvió. Algo parecido le habrá sucedido ahora, que se suma al plantel que conduce Jorge Almirón.

Sin dudas que la presencia de Ángel Di María en el actual plantel auriazul fue uno de los motores que impulsaron a Marco para tomar esta decisión. Es que en su vuelta anterior, Ruben se quedó con las ganas de compartir tiempo y espacio con Angelito. Pero, en aquel momento, Di María no pudo sumarse a Central por cuestiones ligadas a la “seguridad familiar”.

Marco Ruben y Ángel Di María en la Libertadores

Hace 20 años, el destino quiso que los dos coincidieran en el plantel de Rosario Central que disputó la Fase de Grupos de Libertadores 2006, compartiendo zona con Palmeiras de Brasil, Atlético Nacional de Medellín (Colombia) y Cerro Porteño de Paraguay. Mientras daban sus primeros pasos en el fútbol profesional, ambos tuvieron la chance de jugar esa Copa, en la que el Canaya no logró avanzar de fase. Ruben fue titular casi siempre; mientras que a Angelito le tocó ingresar desde el banco.

Marco tomó parte de los seis encuentros de la Fase de Grupos de la Libertadores 2006. Fue titular en cinco de ellos, completando los 90 minutos en todos esos cotejos. Y sumó 30 desde el banco en su debut en la Copa, en la derrota ante Atlético Nacional en Medellín (0-1). En esa Libertadores hizo tres goles: uno a Palmeiras, en Arroyito (2 a 2); y los otros dos en Asunción, frente a Cerro Porteño (3 a 1).

Di María jugó 4 partidos de la Fase de Grupos de esa Libertadores 2006, que empezó dirgiendo Don Ángel y la terminó Leonardo Astrada. Siempre ingresando desde el banco, y compartiendo cancha con Marco, sumó 102 minutos en total. Esos partidos fueron ante: Atlético Nacional en Colombia (0-1); Palmeiras de Brasil, de local (2-2); Cerro Porteño de Paraguay, de visitante (3-1); Atlético Nacional, de local (1-2).

Leer más: Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Jugando en Copa Libertadores, Ruben participó de 4 ediciones con 3 equipos diferentes; en los que disputó 27 encuentros y anotó 17 goles. Dos ediciones fueron con Central (2006 y 2016), donde anotó 11 goles en 14 partidos; lo que lo ubica segundo en el escalafón de artilleros auriazules en Libertadores, con un gol menos que Juan Pizzi (12), el líder de esa tabla. Además, Ruben jugó una Libertadores con River, la 2007, con 5 encuentros disputados, sin tantos; y otra con Atlético Paranaense en 2019, con 8 partidos y 6 conquistas.

Marco Ruben ya trabaja con sus nuevos compañeros. Lo hace desde esta misma mañana en el predio de Arroyo Seco. Allí, donde entrenó tantas veces, buscará ponerse a punto para afrontar los próximos desafíos. De él dependerá el tiempo que necesite para estar en ritmo y listo para que Almirón decida cuándo mandarlo a la cancha. La leyenda continúa, el ídolo inoxidable. Marco va por su último baile.

