En Santa Fe, más de 100 varones y mujeres trans esperan la cirugía de reasignación de sexo

La Asociación de Varones Trans y No Binaries remarcó que en los últimos cuatro años se operaron menos de diez personas

Más de cien mujeres y varones trans esperan la posibilidad de realizarse una cirugía de reasignación de género en toda la provincia de Santa Fe. Una situación que les ocupa, que necesitan hacer. Algo que aún hoy no es simple porque el sistema de Salud no está preparado y un ejemplo de ello es la f alta de profesionales con perspectiva de género en la red de atención primaria. Es más, se estima que son más de dos mil quienes esperan operarse, más allá de que e n todo el territorio santafesino ya unas 1.600 personas hicieron el cambio registral y obtuvieron su nuevo documento.

" La salud, como dice la ley, debería ser integral para el colectivo trans y no lo es" , afirma Santiago Quizamas, presidente de la Asociación de Varones Trans y No Binaries y señala las dificultades que, a más de una década de la aprobación de la ley de identidad de género, aún padecen quienes son parte del colectivo. Y afirma que esos problemas se agravaron con la pandemia de Covid.

"Hay que entender que ni en el Estado municipal ni en el provincial estuvo en agenda el tema de la diversidad. No fuimos parte de la construcción de ninguna de la gestiones, no se nos consultó ni fuimos parte de iniciativas para ser visibilizados", dijo Quizamas y afirmó: "Las organizaciones estamos en mucha soledad".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Varones Trans Santa Fe (@varonestrans)

Pamela Rocchi, también activista y militante, consideró que "con urgencia lo primero que debe hacer la gestión el 11 de diciembre es convocar a nuestras organizaciones".

La atención integral en materia de salud, como marca la ley sancionada en 2012, está entre las principales deudas pendientes. "Ya venía siendo escasa en la previa de la pandemia con respecto a la cantidad de profesionales y espacios de atención primaria, encima después comenzó a decaer en los hospitales", señaló Quizamas.

>>Leer más: El difícil camino por la identidad: cómo lo vivieron tres jóvenes trans

El Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), que tuvo el primer consultorio inclusivo de la ciudad y de la provincia, sigue siendo la principal referencia. "Hay gente que hace kilómetros para venir hasta ahí a buscar sus hormonas, eso habla muy bien de los equipos, pero es necesario descentralizar", señaló Rocchi.

Ese espacio atiende hoy a 600 personas, mujeres y hombres trans que tienen allí su historia clínica. "Hace falta que la perspectiva de género y diversidad se extienda al resto de los centros de salud de la red de atención primaria de la provincia, porque sigue siendo poca la formación que tienen los médicos en ese sentido, otros son objetores de conciencia y es el Estado el que tiene que garantizar la atención. Y ni hablar en los privados, donde directamente no te atienden", indicó Quizamas.

En materia de formación médica, Rocchi dio como ejemplo que "el único espacio que hay en la Facultad de Medicina es optativo" y agregó: "No puede seguir pasando que te duela la cabeza y tengas que ir al Cemar porque es el único lugar donde te tratan bien. En el resto, en muchos casos no logramos ni siquiera que se nos trate por el nombre autopercibido, aunque no tengamos hecha la documentación, que es lo mínimo que se le pide a un médico o un administrativo".

A la espera de las cirugías

La principal demanda del colectivo es la concreción de las cirugías de reasignación de género, ya sea toracoplastia masculinizante en el caso de los varones trans como las cirugías feminizantes en el caso de las mujeres trans.

"Ya eran escasas por la cantidad de profesionales y espacios de atención, pero en los últimos cuatro años se operaron menos de diez personas, y mucho más grave fue en el caso de las compañeras trans, porque no hubo prótesis para estas intervenciones en los últimos años", explicó el presidente de la asociación.

Quienes tienen obra social, como sucedió con Iapos con fallos a favor, deben muchas veces recurrir a la Justicia; en tanto, en el sector público hay más de un centenar de hombres y mujeres trans en lista de espera, apuntó Rocchi.

"Entre 2015 y 2019 veníamos de un período en el que Santa Fe quintuplicaba a muchas otras regiones del país en cantidad de cirugías, se hacía valer la ley, pero después vino la pandemia, entendimos que en los hospitales y en las Unidades de Terapia Intensiva la urgencia era el Covid y así lo vimos, pero las intervenciones nunca se volvieron a realizar", contó Rocchi.

Pasada la pandemia, donde se priorizó la supervivencia de un colectivo en el que más del 90 por ciento de la población sufre discriminación, no está inserta en el mercado laboral y en el 90 por ciento de los casos sobrevive a través de la prostitución. "Hubo reuniones en Salud de la provincia, incluso las personas en espera se anotaron, pero pasó más de un año de eso y nunca se comunicaron", señaló Rocchi.

79536418.jpg Leonardo Vincenti - La Capital

"Las personas trans no nacemos a los 18"

Con la mirada puesta en los adolescentes y jóvenes, desde la entidad señalaron la situación en relación a las infancias trans y su atención. En ese sentido, tanto Quizamas como Rocchi indicaron que recién en los últimos años se logró poner en funcionamiento en la provincia el único consultorio para infancias trans, que funciona en el Hospital de Niños Zona Norte, y señalaron que "no hay servicios con perspectiva en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela".

>>Leer más: Rosario ya tiene su día para visibilizar los derechos de las infancias trans

Si bien en abril de este año las infancias conmemoraron su primer "Día de promoción de los derechos de las niñeces y adolescencias trans", donde participan personas trans entre los 11 y los 18 años, los referentes señalaron que dejan en claro que es mucho lo que resta por hacer.

"Lo que pasa es que no se habla de las infancias trans y en verdad las personas trans no nacemos a los 18 años parados en una equina", afirmó Rocchi. Y agregó: "Todos hemos sido niños, niñas y adolescentes y es necesario poder trabajar en ese sentido". Por estos días, el colectivo reclama que pueda agilizarse el trámite de cambio registral de los menores de 18 años que por ahora, y tal como establece la normativa, requieren de la figura del abogado del niño para poder hacer la documentación con su identidad autopercibida.

"Ya hay fallos a nivel nacional para que esto no sea así y esperamos que eso pase en el corto plazo en Santa Fe", explicó Quizamas, y reclamó que incluso los proyectos presentados en el Ministerio de Educación para poder avanzar "para que los chicos y chicas puedan ser nombrados con sus identidades autopercibidas dentro del sistema escolar, aún no tuvieron respuesta".