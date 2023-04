Rosario ya tiene su día para visibilizar los derechos de las infancias trans

"Lo que no se visibiliza no existe", dice Santiago Quizamas, presidente de la Asociación Varones Trans de Santa Fe. El Concejo Municipal se teñirá este viernes de rosa y celeste para conmemorar el primer "Día de promoción de los derechos de las niñeces y adolescencias trans". Personas trans entre los 11 y los 18 años tomarán la palabra para contar sus experiencias. La iniciativa de la concejala Susana Rueda fue aprobada el año pasado y busca que Rosario, pionera en políticas públicas de diversidad sexual, promueva infancias y juventudes más libres e igualitarias.

"Necesitamos estar en agenda del gobierno, que de una vez por todas elles no sufran las discriminaciones que pasamos nosotres y puedan tener una niñez feliz y acompañada. Buscamos conseguir visibilidad, corrernos del constante discurso adultocentrista contra el que luchamos, para escuchar y entender lo que estamos ignorando como sociedad ", señala Quizamas a La Capital .

Natalia González es la mamá de Sana, una nena trans de once años que eligió que la llamen así porque "ella sanó con ese nombre". Para la mujer, su hija es "libre y maravillosa" y resalta la importancia de hablar de niñeces trans para que puedan crecer sin miedos ni discriminación, en un mundo más amable y amoroso. Su hija será parte de la jornada.

La madre de Sana admite que era "ignorante" cuando su hija a los cinco años le hizo el planteo sobre su identidad de género y que tuvo muchísimos miedos, sin embargo decidió acompañarla. "Le dije: si vos querés ser una nena, sos una nena. No me importa", recuerda.

La nena sufrió varios episodios de discriminación por el simple hecho de ser quien es y Natalia insiste en la necesidad de "visibilizar". "Son personas, tienen sentimientos, se merecen tener las mismas posibilidades. Vivimos en un sistema heteronormativo que lo único que te pide es que seas cisheterosexual. Nos han cerrado las puertas de muchos lugares", sostiene. Mientras habla por teléfono con este diario, de fondo se escucha su hija jugando y repasando lo que va a contar en el recinto del Concejo Municipal, donde va a relatar su experiencia en primera persona. "Que ellos tengan la palabra es maravilloso, es una fiesta y hay que celebrarlo. Son sus palabras y eligió contar lo bueno y lo malo", dice su mamá.

Danilo Salomón viajará desde Santa Fe para sumarse al Día de promoción de los derechos de las niñeces y adolescencias trans. Tiene 14 años y en contacto con este diario subraya la necesidad de hablar de infancias y juventudes trans. "Hay personas que piensan que por ser menores no tenemos el derecho a opinar o no sabemos lo que queremos. Buscamos visibilizar y también sensibilizar, que aprendan que les niñes y adolescentes piensan por sí mismos y que no hay una edad para elegir quiénes somos", argumenta.

Nunca se identificó con su sexo biológico y desde que era muy chico supo que era Danilo. Se lo comunicó a su familia a los 10 años, mientras comían y desde el primer momento recibió su respaldo. A esa edad tramitó su DNI masculino y tuvo que enfrentar varias trabas burocráticas. "El personal docente y de salud tiene que estar capacitado con perspectiva de género", opina el adolescente y recuerda su derrotero para que en la escuela lo traten con su nombre. "Jamás hicieron nada para incluirme y pasaron por alto muchísimas cosas", agrega.

En su visita al Palacio Vasallo también contará su historia en primera personas para que "los más chicos vaya internalizando que no hay nada de malo en ser quienes somos". "A mi yo chiquito le hubiese gustado poder sin miedo y con libertad. No quiero que a les que vienen les pase lo mismo. A veces siento que nada va a cambiar pero veo a les más chiquites y pienso que voy a seguir luchando. Aunque yo no lo vea, quiero que elles lo vean y tengan un futuro en el puedan expresarte libremente", concluye Danilo y destaca que debe cumplirse en todos lados el artículo 12 de la ley 26.743 de Identidad de Género que contempla "el trato digno".

Puntapié en el Concejo

El "Día de promoción de los derechos de las niñeces y adolescencias trans" fue una iniciativa de la concejala Susana Rueda. "Sabemos que la identidad de género no es algo que comienza con la adultez, sino que se construye desde la mas temprana infancia. Este día, que hoy celebramos por primera vez, apunta a eso: a visibilizar y contar que las niñeces trans existen y deben ser prioridad en la agenda pública", expresó la edila.

"Muchas veces, ante estas situaciones, la respuesta es la discriminación y la exclusión. Queremos infancias libres, felices y que puedan plenamente ejercer su derecho a la identidad. Por eso desde el Concejo damos este puntapié, espérando que todo lo que acá pase se traduzca en mas y mejores políticas públicas y una mayor conciencia social", finalizó.

También contempla campañas de difusión y la promoción de instancias de capacitación y talleres para quienes se desempeñan en los ámbitos de la educación, la salud, el deporte y el arte. La organización Varones Trans Santa Fe estará este fin de semana en el Tríptico de la Infancia brindando información para "que las personas dejan de pensar que la diversidad sólo existe en la adultez".