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En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

En los últimos diez años hubo varios intentos para construir estacionamientos soterrados en Rosario. Una nueva norma busca reactivar estas iniciativas

26 de junio 2026 · 09:56hs
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De otros tiempos. El proyecto para construir una cochera subterránea en la zona ribereña central quedó en una maqueta.

De otros tiempos. El proyecto para construir una cochera subterránea en la zona ribereña central quedó en una maqueta.

En los últimos diez años, Rosario tuvo al menos tres proyectos para la construcción de cocheras subterráneas: en la plaza San Martín, en la del Foro y en la ribera central. Sin embargo, ninguno logró pasar más allá de las maquetas. Ahora, cuando un nuevo proyecto en el Concejo Municipal intenta reflotar esa iniciativa, vale recordar su historia.

El proyecto para reformar la ordenanza que habilita la construcción de cocheras subterráneas en la ciudad se presentó el miércoles pasado y empezará a discutirse en las próximas semanas en las comisiones de Planeamiento, Ecología y Gobierno del legislativo local.

La propuesta busca allanar el camino a la concreción de estas iniciativas. Según consideró su autora, Samantha Arias (La Libertad Avanza), "Rosario necesita más estacionamiento desde hace una década y la norma para construirlo ya existe. Lo que faltaba era un marco normativo que efectivamente pudiera ejecutarse, que atraiga inversión, y eso es lo que venimos a corregir. Es una propuesta que va a generar sostenibilidad en cuanto al tránsito, inversión y empleo”.

La primera propuesta para la construcción de estacionamientos soterrados en la ciudad se presentó en 2011 de la mano de un grupo de inversores privados que proyectaron construir un parquing con capacidad para 470 vehículos en un predio cubierto de 11 mil metros cuadrados debajo de la plaza San Martín. La obra demandaría un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión de 37 millones de pesos de esa época.

Sin embargo, rápidamente encontró resistencias, sobre todo porque su construcción demandaba retirar todos los elementos del tradicional espacio verde del paseo del siglo para la ejecución del pozo y su restitución cuando el estacionamiento estuviera terminado.

A mediados de 2012, un grupo de vecinos de la plaza presentaron una demanda, amparados en la ley 10.000 de intereses difusos, bajo el argumento que el proyecto afectaría el patrimonio histórico de la ciudad, al tratarse de una zona de alto valor patrimonial.

La jueza en lo Civil y Comercial Susana Gueiler aceptó la presentación y emitió una medida cautelar que frenó el proyecto. La causa siguió su curso hasta que, finalmente, el 17 de mayo de 2013, en el marco de una audiencia convocada por la magistrada, la Municipalidad descartó continuar con el proyecto.

>>Leer más: La Justicia suspendió la licitación de las cocheras subterráneas

En la plaza del Foro

Durante la primavera de ese mismo año, en el Concejo se presentó un proyecto que terminó en la sanción de la actual ordenanza que regula la construcción de cocheras subterráneas en Rosario. El proyecto propuso una lista de seis posibles lugares para construir los estacionamientos soterrados: bulevar Oroño y avenida de la Costa, entornos del Distrito Centro (área norte del parque España) y de la plaza del Foro, avenida Pellegrini y Corrientes, la plaza Libertad y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar, Moreno y San Luis).

El 13 de noviembre de 2014, la Municipalidad de Rosario envió al Concejo los anteproyectos técnicos para la construcción y explotación privada de cocheras subterráneas en el entorno de la plaza del Foro y Edificio de Tribunales, en bulevar Oroño y avenida Pellegrini; y en el ámbito del Centro Municipal Distrito Centro, dentro del sector norte del parque de España.

Se estimó que ambas iniciativas permitirían sumar alrededor de 560 nuevas plazas para el estacionamiento de automóviles, así como espacios para bicicletas y motos. La inversión necesaria fue estimada en 76 millones de pesos de esos días, aportados por privados que tendrían un plazo de concesión de 25 años.

"La futura licitación de estas cocheras sumará sus respectivas plazas a las de los edificios de cocheras privadas que se están construyendo en la actualidad y que involucran a prácticamente 1.500 unidades nuevas de estacionamiento que se irán incorporando progresivamente", prometía el comunicado oficial del municipio.

Unos meses después, a fines de mayo de 2015, el municipio lanzó la licitación pública para la construcción, explotación y mantenimiento de dos cocheras subterráneas en los entornos de la Plaza del Foro (delimitada por bulevar Oroño, Balcarce y avenida Pellegrini) y del Centro Municipal Distrito Centro (Wheelwright al 1400).

>>Leer más: Ningún privado compró el pliego para hacer las cocheras subterráneas

Este último proyecto fue resistido por organizaciones como los Amigos del Tren, ambientalistas y el Colegio de Arquitectos, ya ue la obra se concretaría debajo de la histórica estación ferroviaria Rosario Central, afectando la traza ferroviaria que desemboca en el edificio de Corrientes y Wheelwright.

Con esa postura, el diputado provincial Eduardo Toniolli presentó esta mañana "una medida autosatisfactiva" en los Tribunales provinciales con el objetivo de detener el proceso licitatorio. Aún así, el procedimiento siguió su curso y la licitación se postergó en dos oportunidades por no haber oferentes, hasta que el 24 de junio de 2016, finalmente se declaró desierta.

Las últimas noticias sobre el tema tienen fecha en 2018. El constructor y desarrollador Aldo Lattuca propuso la construcción de estacionamientos soterrados en la manzana de Corrientes al 800.

>>Leer más: Empresario local también quiere hacer una cochera subterránea en el centro

Los planos preveían la construcción de una cochera cochera con cuatro plantas subterráneas con espacios para unas 120 unidades en cada una de ellas. Detalló que tres plantas estarán destinadas a cubrir la demanda de los propietarios de viviendas y oficinas. Pero la iniciativa tampoco prosperó.

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