El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora para el domingo y habrá un descenso en la temperatura

11 de octubre 2025 · 20:04hs
El SMN anticipa que el tiempo estará ventoso en Rosario este domingo.

El SMN anticipa que el tiempo estará ventoso en Rosario este domingo.

Las lluvias que se desarrollaron en Rosario y la región darán paso a un domingo con vientos intensos. El tiempo en la ciudad y alrededores estará dominado por ráfagas de consideración y, por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo.

El cierre del fin de semana llegará a Rosario con un descenso en los termómetros. Según el pronóstico del SMN, la mínima será de 13º y la máxima no pasará de los 21º.

Las nubes se irán disipando de a poco con el correr de la jornada, pero será gracias a vientos provenientes del oeste y del sudoeste, que serán intensos. De hecho, el SMN emitió un alerta amarillo por vientos para la tarde del domingo.

En su reporte, el SMN especifica que los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo y agrega: "El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

Sugerencias por el alerta amarillo por vientos

Desde el organismo nacional reiteraron una serie de recomendaciones ante el alerta amarillo por vientos:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
