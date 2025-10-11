El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Policiales La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Economía Scott Bessent defendió el rescate a Milei: "No queremos otro Estado liderado por China"

Economía OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

La Región Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Policiales Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Por Carina Bazzoni La Ciudad Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

La Ciudad Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Política El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

Política Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

Política Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

La Ciudad La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Policiales Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Policiales "Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zoom Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

Zoom La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Ovación Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Ciudad La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

La Ciudad El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Economía Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto