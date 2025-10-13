El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral Las condiciones climáticas serán ideales antes de ingresar a la mitad de la semana. Las temperaturas comenzarán a subir de a poco 13 de octubre 2025 · 23:43hs

Virginia Benedetto / La Capital El martes llega con condiciones bien primaverales y el tiempo dará la nota en Rosario.

La primavera se manifiesta en todo su esplendor en Rosario luego de la breve inestabilidad y el viento del fin de semana. Para este martes, el tiempo será muy agradable y las temperaturas también serán ideales, aunque comenzarán a subir de poco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un martes con el cielo despejado casi en su totalidad. La posibilidad de que aparezca alguna nube es leve y el organismo nacional plantea que estará ligeramente nublado entre la mañana y la tarde.

Los termómetros marcarán cifras propias de la primavera: la temperatura mínima será de 14° y la máxima llegará a los 26°.

Estas condiciones serán por demás de agradables antes de que el miércoles se incrementen un poco las temperaturas y lleguen a estar cerca de los 30°. De todos modos, el SMN anticipa que tanto a mitad de semana como el jueves, el cielo estará mayormente nublado y podría contribuir a que los termómetros no aumenten más de lo esperado.