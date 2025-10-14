El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Las altas temperaturas y el cielo despejado serán protagonistas, pero un día de lluvia llegará para disminuir la temperatura. Las máximas y mínimas de la semana

El tiempo esta semana será ideal para salir al aire libre y hasta para tomar sol

Se puede decir que el tiempo del mes de octubre llegó con un vistazo de lo que será el verano en Rosario . Después de un fin de semana marcado por el viento y algo de lluvia, el cielo despejado y el calor volverán a ser el centro del escenario rosarino . A la par, las temperaturas seguirán subiendo, aunque se espera un día de lluvia para refrescar.

Este martes 14 de octubre los rosarinos transitan las calles con sus abrigos en las manos ya que, a pesar de haber amanecido con menos de 20 grados , a medida que avanza el día la temperatura sigue subiendo. Se espera que la máxima llegue a los 27 grados , acompañada por un sol de índice uv muy alto.

Esta será la situación que se repetirá la mayoría de la semana. Las mañanas serán agradables y rondarán los 20 grados mientras que cerca del mediodía y durante la tarde la temperatura llegará a los 27 grados con cielo despejado e índice uv alto. No obstante, un día de lluvia llegará para hacer descender la temperatura el fin de semana.

Casi verano en octubre

Aunque los rosarinos acostumbran a vivir temperaturas altísimas durante el verano, esta semana de octubre mostrará similitudes con la próxima estación. Si bien el clima estará agradable, el sol se mostrará intenso y logrará que la sensación térmica llegue a los 30 grados.

Además, el alto índice uv que se registrará será similar al del verano, llegando a 9. Por eso, la temporada de pileta para muchas personas ya se inició. Ante estas condiciones, es esencial el uso de protección solar durante la franja horaria de 10 a 16 horas.

Un día con posible lluvia en medio del calor

El calor se tomará un descanso durante el viernes, día en el que se espera un descenso de la temperatura acompañado por lluvia. Según adelanta el pronóstico, lluvias aisladas pueden tener lugar entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Mientras tanto, el cielo se mantendrá nublado.

La lluvia y las nubes romperán con las máximas y mínimas que caracterizan la semana. Es así que el viernes la máxima no subirá de los 23 grados mientras que la mínima puede descender a 14.

Asimismo, el descenso de temperatura se extenderá durante el fin de semana, donde no habrá lluvias pero la máxima no superará los 24 grados. El sol volverá para acompañar el descanso.

Día a día: las máximas y mínimas para toda la semana

La semana del martes 14 de octubre al domingo 19 presentará las siguientes temperaturas: