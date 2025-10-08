La Capital | La Ciudad | anegamientos

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Aguas Santafesinas anunció un sistema para liberar sumideros hasta dos días antes de una tormenta de acuerdo al nivel de alerta meteorológica

8 de octubre 2025 · 12:38hs
La empresa puede utilizar hasta siete camiones para prevenir anegamientos.

La empresa puede utilizar hasta siete camiones para prevenir anegamientos.

En más de una oportunidad desde el inicio de 2025, Rosario sufrió anegamientos de calles y avenidas por la obstrucción de desagües. Frente a este problema recurrente, Aguas Santafesinas SA (Assa) confirmó este miércoles la creación de un plan preventivo vinculado a las alertas meteorológicas tempranas sobre lluvia en la región.

Voceros de la empresa estatal destacaron que este sistema permite actuar hasta 48 horas antes de las tormentas con precipitaciones abundantes. Así se suma un nuevo mecanismo de mantenimiento a las tareas de rutina para mantener la red de cañerías que atraviesa el centro y el macrocentro de la ciudad.

El objetivo principal de la compañía es evitar que se reduzca la capacidad de escurrimiento de los sumideros cuando se acumulan hojas y residuos en la vía pública. Cuando el pronóstico incluye lluvias intensas, el despliegue con camiones desobstructores se coordina automáticamente con dos variables clave: el nivel de alerta y la lista de zonas críticas en el mapa rosarino.

Un plan para prevenir anegamientos por lluvia en Rosario

Las acciones preventivas se diseñaron de acuerdo a los tres grados del sistema del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): amarillo, naranja y rojo. En cada caso, difiere la cantidad de agua que puede caer y esto determina cuántos recursos son necesarios para garantizar el funcionamiento correcto de la red pluviocloacal.

Aguas Santafesinas anegamientos 1

En un escenario de máxima demanda, Assa puede utilizar hasta siete camiones de refuerzo en las calles rosarinas. Estos vehículos se suman al trabajo habitual de la cuadrilla operativa que hace recorridos permanentes en dos turnos y la guardia permanente para atender reclamos.

>> Leer más: Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

A nivel general, la empresa tiene un cronograma de inspección y limpieza preventiva que prioriza zonas históricas, sectores en los que es más frecuente que se acumule agua por obstrucciones. En cada lugar es preciso verificar el estado de las tapas de los sumideros y las rejillas como parte de una red de 5.300 bocas de tormenta.

Los capataces que trabajan en la calle son los responsables de detectar los anegamientos. En su labor deben priorizar las avenidas principales del microcentro y el macrocentro rosarino, donde Aguas Santafesinas se encarga del mantenimiento del sistema.

A la hora de atender reclamos por la acumulación de agua en calles o veredas, Assa interviene con el área de Protección Civil de la Municipalidad de Rosario, así como otras reparticiones vinculadas a la obra pública. Fuera de la instancia de prevención, la firma apunta a asegurar una respuesta inmediata ante lluvias abundantes.

¿Qué hay que hacer para prevenir anegamientos?

La empresa encargada del mantenimiento de los conductos subterráneos del centro y el macrocentro recomienda no tirar basura en la calle. Cuando se producen precipitaciones intensas, las bolsas, ramas o botellas terminan depositándose en las bocas de tormenta de las esquinas.

Si cae una gran cantidad de agua en poco tiempo, los caños se saturan. En ese caso, el sistema de drenaje no da abasto y el fluido empieza a acumularse hasta cubrir la calzada y las veredas. El problema se agrava donde los desagües están obstruidos, ya que esto disminuye el caudal y potencia el efecto de los eventos meteorológicos.

Actualmente, Assa administra una red de 355 kilómetros de extensión debajo de las calles rosarinas. El mantenimiento del resto de los tubos pluviales corre por cuenta de la Municipalidad y la empresa sólo se ocupa de las cloacas. Ante cualquier inconveniente con este servicio, los usuarios pueden hacer un reclamo a través de la línea de Whatsapp 341-6-950-008 o bien medianet la página oficial.

Noticias relacionadas
Desde el 1 de julio de 2026, todos los organismos provinciales deberán operar exclusivamente con expedientes y firmas digitales

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

El titular de Amsafé criticó la política económica de Milei.

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Los investigadores que ganaron el Nobel desarrollan su tarea en el campo de la tolerancia inmunológica periférica 

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

El Museo Diario La Capital, presente en la Noche de Museos Abiertos de Rosario.

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Ver comentarios

Las más leídas

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Lo último

Preocupa el estado de salud de Verónica Castro, en silla de ruedas y con oxígeno

Preocupa el estado de salud de Verónica Castro, en silla de ruedas y con oxígeno

La Legión de Bateristas de Rosario se vuelve a presentar en la ciudad

La Legión de Bateristas de Rosario se vuelve a presentar en la ciudad

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Aguas Santafesinas anunció un sistema para liberar sumideros hasta dos días antes de una tormenta de acuerdo al nivel de alerta meteorológica

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Ovación
Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores
Ovación

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Policiales
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Ciudad
Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros
Economía

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta
Economía

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece
Ovación

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Política

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
Ovación

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
La región

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Quién es El Loco David, el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica