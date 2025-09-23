La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

A lo largo de la semana se repetirían mañanas frescas y tardes con buenas temperaturas máximas, que el viernes llegarían a 25º

23 de septiembre 2025 · 00:02hs
El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 21º, una mínima de 8º, cielo parcialmente nublado y vientos leves desde la mañana y más suaves a partir de la tarde.

La madrugada llega con vientos leves del sur cambiando al noreste, con un registro de 10º y cielo parcialmente nublado que en la mañana estaría algo nublado, ya con los termómetros marcando 8º. Para la tarde se anticipa cielo parcialmente nublado, con 21º de máxima bajando a 14º por la noche.

El miércoles las condiciones serían muy similares: entre algo y parcialmente nublado, 21º de máxima y 7º de mínima.

El jueves estaría parcialmente nublado con marcas entre 22º y 7º.

Para el viernes hay previsiones de una mañana con fuertes ráfagas de viento, cielo parcialmente nublado y una temperatura de 10º, mientras que a la tarde no habría ráfagas pero continuaría el viento intenso, con cielo mayormente nublado y una máxima de 25º.

El sábado arrancaría con lluvias aisladas y hacia la tarde estaría mayormente nublado con fuertes ráfagas de viento. La temperatura: 22º de máxima y 11º de mínima.

El domingo habría una mejora: vientos leves, cielo despejado, máxima de 23º y mínima de 8º.

