Temperaturas bajo 0 abren la semana y el frío polar se hará sentir hasta el viernes

Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, señaló que este lunes es el día más frío en lo que va del otoño y "será necesario todo el abrigo necesario porque la temperatura es real, no hay sensación térmica. Es bueno que no haya viento así no se incrementa esta sensación de frío, en un día que aspira a llegar a los 13 grados si el sol lo permite. Va costar que suba la temperatura, porque se trata de una masa de aire de origen polar que se refuerza con ingresos que siguen llegando del sur del país. Tenemos para varios días con temperaturas muy bajas".