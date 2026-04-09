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El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

La triste novedad se conoció durante la jornada del miércoles. El comunicado llegó a las familias poco después

9 de abril 2026 · 08:39hs
Colegio del Huerto de Rosario. (Foto de archivo)

Colegio del Huerto de Rosario. (Foto de archivo)

Una escena atípica se registró este jueves por la mañana en la cuadra de Juan Manuel de Rosas, entre San Juan y San Luis, donde se encuentra ubicado el edificio del Colegio Huerto. Las puertas, cerradas. Ningún auto en doble fila ni familias apurando el paso para dejar a sus hijos en la institución. Es que el establecimiento educativo decidió no tener actividades este 9 de abril debido al fallecimiento de una docente.

"Con profundo pesar, comunicamos el falecimiento de Alejandra Muriel Rodríguez, quien se desempeñó como docente de plástica y tecnología de nivel primario de nuestra institución", publicaron en redes sociales. "Nos unimos en la oración, pidiendo a Dios que la reciba en su infinita misericordia y que la Virgen del Huerto sea consuelo y fortaleza para toda su familia. Acompañamos especialmente a todos sus seres queridos, haciéndoles llegar nuestro cariño y compañía", finaliza el texto.

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La triste novedad se conoció durante la jornada del miércoles. El comunicado llegó a las familias poco después. La suspensión de actividades para homenajear a un miembro de la institución es una decisión habitual en este tipo de situaciones.

El 27 de abril de 1863 arribaron a la Villa de Rosario, la madre provincial María Clara Podestá y la hermana Inés Prefumo. Según se relata en el sitio web de la institución, a tres días de su llegada, en una casa cedida por Don Aarón Castellanos (actual calle Laprida entre Rioja y Córdoba), fundaron el Colegio Nuestra Señora del Huerto, el primer colegio católico que tuvo Rosario. En el año de su fundación ya tenía doscientas alumnas. Pronto se trasladó a la esquina de Rioja y Mitre y, en 1879, se instaló en su actual emplazamiento de Juan Manuel de Rosas y San Juan en terrenos cedidos.

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