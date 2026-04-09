El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente La triste novedad se conoció durante la jornada del miércoles. El comunicado llegó a las familias poco después 9 de abril 2026 · 08:39hs

Colegio del Huerto de Rosario. (Foto de archivo)

Una escena atípica se registró este jueves por la mañana en la cuadra de Juan Manuel de Rosas, entre San Juan y San Luis, donde se encuentra ubicado el edificio del Colegio Huerto. Las puertas, cerradas. Ningún auto en doble fila ni familias apurando el paso para dejar a sus hijos en la institución. Es que el establecimiento educativo decidió no tener actividades este 9 de abril debido al fallecimiento de una docente.

"Con profundo pesar, comunicamos el falecimiento de Alejandra Muriel Rodríguez, quien se desempeñó como docente de plástica y tecnología de nivel primario de nuestra institución", publicaron en redes sociales. "Nos unimos en la oración, pidiendo a Dios que la reciba en su infinita misericordia y que la Virgen del Huerto sea consuelo y fortaleza para toda su familia. Acompañamos especialmente a todos sus seres queridos, haciéndoles llegar nuestro cariño y compañía", finaliza el texto.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 08.26.03 La triste novedad se conoció durante la jornada del miércoles. El comunicado llegó a las familias poco después. La suspensión de actividades para homenajear a un miembro de la institución es una decisión habitual en este tipo de situaciones.

El 27 de abril de 1863 arribaron a la Villa de Rosario, la madre provincial María Clara Podestá y la hermana Inés Prefumo. Según se relata en el sitio web de la institución, a tres días de su llegada, en una casa cedida por Don Aarón Castellanos (actual calle Laprida entre Rioja y Córdoba), fundaron el Colegio Nuestra Señora del Huerto, el primer colegio católico que tuvo Rosario. En el año de su fundación ya tenía doscientas alumnas. Pronto se trasladó a la esquina de Rioja y Mitre y, en 1879, se instaló en su actual emplazamiento de Juan Manuel de Rosas y San Juan en terrenos cedidos.