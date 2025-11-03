Cómo estará el tiempo durante la Fiesta de las Colectividades este año

Todos los años la probabilidad de lluvias amenaza el despliegue del evento. Qué se sabe hasta el momento

La Fiesta de las Colectividades ha batallado contra las lluvias desde sus inicios

Como todos los años, cuando llegan las Fiestas de las Colectividades la atención se pone sobre el tiempo. La gran pregunta es: ¿Lloverá durante esta edición? Entre los mitos de maldiciones y estadísticas, todos intentan adelantar las condiciones climáticas que acompañarán el evento.

Desafortunadamente, este año no va a ser la excepción , sino más bien la norma. Según adelanta el pronóstico, las lluvias estarán presentes durante el viernes 7, día de inauguración de la Fiesta de las Colectividades.

Según advierte el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes 7, día de apertura de la Fiesta de las Colectividades, será un día lluvioso. Hasta el momento, todo indica que las precipitaciones comenzarán desde la madrugada del viernes y se extenderán, al menos, hasta las 21.

Las lluvias tendrán lugar desde el jueves 6 pero no se espera que se extiendan al sábado 8. No obstante, para su inauguración, las Colectividades tendrán que hacerle frente a un pronóstico complicado.

¿Las Colectividades se suspenden por lluvia?

No existe una regla fija con respecto al procedimiento en caso de lluvias durante la Fiesta de las Colectividades. La experiencia arroja ediciones en las que la lluvia, tormentas o temporales intensos han suspendido algunas fechas pero también existieron fechas en las que la lluvia no canceló los planes en el Parque de la Bandera.

La decisión de suspender o no el evento queda en manos de un comité de crisis que, en función de las condiciones climáticas del momento, analizan el panorama y definen lo que consideran más seguro para los feriantes y visitantes.

Por el momento no se sabe qué ocurrirá el viernes inaugural, pero probablemente más cerca de la fecha los organizadores del evento den a conocer la decisión final.

La Fiesta de las Colectividades, el evento favorito de los rosarinos

Desde 1985, cuando por primera vez las Colectividades de Rosario se reunieron a la orilla del río Paraná para festejar el legado de sus ancestros, la ciudad sumó una fiesta emblemática a su calendario. Desde ese entonces, la celebración trajo alegría, encuentro y pluralidad a la ciudad.

Actualmente, 41 años después, el evento sigue siendo el punto de encuentro de generaciones, un espacio que rinde homenaje a una ciudad donde diversas culturas conviven y enriquecen a la sociedad.