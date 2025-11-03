El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

La temperatura máxima estará en descenso, rondando los 25º, y los próximos días continuaría en baja para llegar al viernes en 17º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario tormentas fuertes y chaparrones, por lo que activó un alerta amarillo para la mañana. La temperatura máxima estará en descenso, rondando los 25º, y los próximos días continuaría en baja para llegar al viernes en 17º.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del noreste, un registro de 19º y cielo mayormente nublado con un 10 por ciento de posibilidades de precipitaciones. En la mañana los termómetros llegarían a marcar 23º, con alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes que podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. Para la tarde hay entre 40 y 70 % de chances de chaparrones, con una máxima de 25º bajando a 22º en la noche, ya con cielo parcialmente nublado.

El miércoles habría nubosidad variable, con 25º de máxima y 15º de mínima, y fuertes ráfagas de viento por la noche que podrían alcanzar los 60 km/h.

Para el jueves anticipan temperaturas entre 21º y 14º, con cielo nublado en la mañana y algunas probabilidades de lluvias aisladas desde la tarde.

El viernes llega con bajas chances de chaparrones entre la madrugada y la mañana, y cielo mayormente nublado desde la tarde, con registros entre 17º y 14º.

Para el sábado pronostican un aumento de la máxima (estaría en torno a los 22º) y un descenso de la mínima (9º), con cielo entre parcialmente y algo nublado.

El domingo también habría algunas nubes y volvería a subir la máxima para llegar a los 27º.