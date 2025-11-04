El tiempo en Rosario: miércoles parcialmente nublado a la espera de tormentas

Información General
Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
El Mundo
El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
Información General
Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"
Política
Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía
Policiales
Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos
POLICIALES
Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
Economía
La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
La Región
Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
POLICIALES
Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
Salud
Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"
La Ciudad
Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública
Economía
El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones
La Ciudad
Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables
POLICIALES
Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
POLICIALES
En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
La Región
Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
Ovación
¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?
Información general
Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Economía
El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Policiales
Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios