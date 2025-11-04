La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miércoles parcialmente nublado a la espera de tormentas

El jueves hay chances de lluvias y tormentas aisladas, y el viernes la Fiesta de Colectividades estaría a salvo: hay muy pocas probabilidades de precipitaciones

4 de noviembre 2025 · 23:24hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25º, en vísperas de un jueves con posibles lluvias y tormentas aisladas desde la tarde. Según las estimaciones del SMN, hay muy bajas chances de precipitaciones para la tarde del viernes, cuando se realizará la inauguración de la Fiesta Nacional de las Colectividades.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del este cambiando a moderados del sudeste, con un registro de 14º y cielo algo nublado, que desde la mañana estaría parcialmente nublado, ya con los termómetros marcando 17º. Para la tarde se espera que continúe parcialmente nublado con una máxima de 25º, bajando a 21º en la noche, para cuando se anticipan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El jueves arrancaría mayormente nublado, desde la tarde hay probabilidades de lluvias aisladas y en la noche podría haber tormentas aisladas. La temperatura estaría entre 21º y 10º.

Para el viernes se pronostican algunas posibilidades de chaparrones matutinos y apenas un 10 por ciento de chances de precipitaciones entre la tarde y la noche. La máxima llegaría a 20º y la mínima treparía hasta los 13º.

El sábado tendría 22º de máxima y apenas 9º de mínima, con cielo algo nublado.

El domingo regresaría el calor, con 27º de máxima y 12º de mínima en una jornada de cielo parcialmente nublado.

El lunes estaría algo nublado con 28º de máxima.

