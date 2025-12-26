La Capital | Economía | privatización

El gobierno avanza con la privatización de Transener

A diferencia de otros casos recientes, la iniciativa no implica una concesión sino la venta de acciones, ya que la empresa es una compañía privada

26 de diciembre 2025 · 21:28hs
Energía en jaque. El aumento sostenido de la demanda eléctrica

Energía en jaque. El aumento sostenido de la demanda eléctrica, combinado con una infraestructura que requiere modernización, hace imprescindible avanzar en soluciones concretas que mejoren la confiabilidad del sistema eléctrico.

El gobierno oficializó la privatización del capital accionario de Transener, una empresa estratégica dentro del sector energético porque monopoliza la operación del sistema de líneas de alta tensión, que permanece en manos del Estado.

Por medio de la resolución 2090 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, se anunció el lanzamiento del proceso de venta del 50% de Citilec, la sociedad controlante de Transener, que está en poder de Enarsa. Se espera que en las próximas horas se publique en el portal Contrat.ar, la plataforma digital controlado por la Oficina de Compras del Estado el pliego licitatorio con la letra chica del Concurso Público Nacional e Internacional para transferir la participación accionaria de Enarsa en Transener.

En el área energética del gobierno son optimistas y aspiran a que la venta del 50% de Citilec le permita al Estado recaudar más de US$ 200 millones. Será clave, en ese sentido, saber qué entorno financiero existirá en marzo del próximo año.

Un aspecto poco conocido del proceso de privatización, cuya resolución demoró el lanzamiento del concurso, fue la negociación con Pampa Energía, que controla el otro 50% de Citilec, para viabilizar en términos legales y económicos la operación de venta de la participación de Enarsa.

Sucede que el holding que encabeza Marcelo Mindlin poseía dos derechos contractuales que le permitían resguardar el valor de su participación en Transener. Por un lado, contaba con un Right of First Refusal (ROFR) o Derecho de Primera Preferencia, una cláusula que lo autorizaba a empardar y definir a su favor una oferta de un tercero por el 50% de Enarsa en Citilec.

La venta

En la práctica, ese beneficio en poder de Pampa atentaba contra el proceso de privatización que impulsa el gobierno porque reducía la competencia en el concurso.

A su vez, Pampa poseía un segundo derecho contractual denominado Tag Along o Derecho de Acompañamiento, que le otorgaba la potestad de exigir a quien compre el 50% de Citilec que posee Enarsa que obligatoriamente adquiera también la participación accionaria de Pampa en los mismos términos y condiciones que los aceptados por la empresa estatal.

El gobierno terminó de negociar con Pampa hace dos semanas la cesión recíproca de ambos derechos. Eso implicó que tanto Pampa como Enarsa (y la empresa que compre su participación en Citilec) desistieron de ejercer ambos derechos. Para eso fue necesario modificar el acuerdo de accionistas original de Transener firmado en los 90, lo que motivó la intervención de la Procuración del Tesoro y también de la Comisión de Defensa a la Competencia. En el plano político, el cierre de la negociación motivó la participación de Marcelo Mindlin, del ministro de Economía, Luis Caputo, e incluso de Presidencia de la Nación.

Transener completa su cartera accionaria con un 20% de acciones en poder de la Anses y un 28% restante en manos de tenedores privados de las acciones que cotizan en bolsa.

Las empresas interesadas en Transener tendrán tres meses a partir de la publicación de los pliegos para preparar y presentar sus ofertas, tiempo que se consideraba necesario para abordar la complejidad técnica de la empresa.

Para avanzar con este proceso, se realizó una tasación del paquete accionario, determinando un valor de US$ 205 millones por el 50% de Citilec.

Transener está integrada por casi 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, adicionando los 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada Transba, y es el eje central sobre el cual el gobierno nacional también prevé, en el primer trimestre del año entrante, lanzar una serie de licitaciones para la construcción de tres obras de alta tensión claves para aliviar la demanda sobre el sistema, garantizar la estabilidad del abastecimiento y permitir la vinculación de nuevas obras de generación en los principales corredores eléctricos.

