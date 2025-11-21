El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana Las condiciones climáticas serán ideales y marcarán el comienzo de una seguidilla de días en los que la temperatura irá en franco ascenso 21 de noviembre 2025 · 22:41hs

Virginia Benedetto / La Capital Las condiciones para el fin de semana largo serán primaverales y el tiempo dará la nota en Rosario.

El viento que limpió las tormentas del jueves y marcó el pulso este viernes en Rosario ya quedó atrás. Tras ello, el tiempo será muy agradable este sábado en la ciudad, con una temperatura digna de la primavera y algunas nubes que se harán presentes durante la mañana pero que no revisten mayores complicaciones.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado muy agradable. La temperatura mínima será de 14º y la máxima no pasará de 23º, con algunas nubes durante la mañana y el cielo despejado tanto a la tarde como a la noche.

Esas condiciones se replicarán el domingo, aunque habrá modificaciones en los registros térmicos: la mínima bajará un poco, hasta los 10º, y la máxima tendrá un repunte, para ubicarse en torno a los 26º.

El fin de semana largo se cerrará el lunes con igual panorama, aunque con un aumento en la temperatura. La mínima será de 13º y la máxima tocará los 28º. Desde ese momento, los termómetros superarán los 30º tanto el martes como el miércoles.