Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

En una tanda atípica y de pocas referencias válidas, Franco Colapinto finalizó 16º la FP3 en Las Vegas. Ahora, la clasificación y probablemente con lluvia.

La noche de Las Vegas y el Alpine de Franco Colapinto.

Franco Colapinto finalizó 16º la FP3 de Las Vegas con el Alpine, en una tanda difícil de referenciar por las condiciones adversas, ya que empezó y terminó con lluvia. A las 1 del sábado será la hora de la verdad, la clasificación, probablemente con lluvia.

El agua cayó en forma de fina llovizna antes de que se iniciara la práctica y por eso todo el mundo empezó la tanda con intermedias. Y cuando se fue secando la pista, recién ahí con menos de media hora por delante, los Alpine salieron a hacer sus tiempos con gomas slicks blandas.

De hecho, Colapinto usó dos juegos nuevos y cuando mejoraba en el último intento todos sus registros, casi pierde el Alpine contras los muros, porque la lluvia volvió a caer fuerte a menos de 10' del final.

El argentino haría igual su mejor registro pero no le alcanzaría para estar más cerca de su compañero Pierre Gasly. Colapinto finalizaría 16º y el francés 10º, 743 milésimas más rápido.

La clasificación será una verdadera incógnita, porque se anunció que habrá lluvia y el piso estará mojado. Alpine no probó en esa condición y puede pasar cualquier cosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992046624043159758&partner=&hide_thread=false Five different teams in the top five!



Here's our full classification from FP3 here in Las Vegas... #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/tRyX9kId09 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Cómo fue el desarrollo dela FP3 en Las Vegas

Todo empezó con el piso mojado por una llovizna que mojó mucho la pista un rato antes del inicio. De hecho, los primeros en salir lo hicieron con gomas intermedias. Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Oliver Bearman fueron los pioneros, con el australiano marcando la primera referencia: 1m 47,162s. Altísimo.

Los tiempos fueron mejorando y la pista también, pero varios optaron por que los otros la sequen con el paso de los autos, como los Alpine, los Sauber y los Aston Martin.

Piastri, sobre los 15' de tanda, marcaba 1m 43,896s con los intermedios. Y Norris bajaba a 1m 43,078s.

Sobre los 22 minutos de tanda, Hamilton bajaba bastante a 1m 42,809s y sin señales aún de que los Alpine se movieran del pit.

A pista Franco Colapinto al fin

Recién a los 35' de la tanda, Colapinto salió a pista con las intermedias. Dio un giro y puso las blandas slicks nuevas.

Y con mucha precaución hizo 1m 45,715s, a 3,848s de Leclerc, que entonces hacía 1m 41,867s. Pero los tiempos empezarían a bajarse mucho.

Colapinto bajaría un montón, en 1m 40,426s, y entonces era el sexto, pero muy lejos de Hamilton, que establecía 1m 37,315s.

Sin tomar una vuelta de aire, el argentino mejoraría quedando 7º, pero a 2,020s del nuevo mejor, Verstappen: 1m 36,820s.

Recién ahí Gasly hizo su primer registro: 1m 43,214s. Y Leclerc se pondría adelante: 1m 36,469s.

De nuevo Colapinto bajaría a 1m 38,138s, ahora 6º, a 1,854s de Hamilton, y se fue a los pits. Y Gasly establecería 1m 39,163s.

Verstappen mejoraría muchísimo, con 1m 35,646s. Mientras que Gasly establecería 1m 37,437s.

Faltando 9 minutos, Colapinto salió con caucho nuevo blando. Gasly mejoró a 1m 37,121s.

El argentino mejoraría pero no mucho: 1m 37,524s. Y Lawson marcaría 1m 35,637s para ser el sorpresivo número uno a 4 minutos del final.

Colapinto mejoraría a 1m 36,905s pero en ese intento casi pierde el auto con la lluvia cayendo de nuevo y se va contra los muros. Gasly marcó 1m 35,562s. Verstappen haría lo mejor: 1m 34,281s.

Finalmente Russell se quedaría con lo mejor, con 1m 34,054s, en un final donde muchos hicieron cabriolas para mantener el auto en pista, como Gasly.

La FP2 en Las Vegas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991737085250658321&partner=&hide_thread=false Lando Norris tops the timesheets to round out Las Vegas Friday!



Here's the full classification from second practice #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/eDEh2hUWQk — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

La FP1 de Las Vegas