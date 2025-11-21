La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

En una tanda atípica y de pocas referencias válidas, Franco Colapinto finalizó 16º la FP3 en Las Vegas. Ahora, la clasificación y probablemente con lluvia.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

21 de noviembre 2025 · 22:34hs
La noche de Las Vegas y el Alpine de Franco Colapinto.

La noche de Las Vegas y el Alpine de Franco Colapinto.

Franco Colapinto finalizó 16º la FP3 de Las Vegas con el Alpine, en una tanda difícil de referenciar por las condiciones adversas, ya que empezó y terminó con lluvia. A las 1 del sábado será la hora de la verdad, la clasificación, probablemente con lluvia.

El agua cayó en forma de fina llovizna antes de que se iniciara la práctica y por eso todo el mundo empezó la tanda con intermedias. Y cuando se fue secando la pista, recién ahí con menos de media hora por delante, los Alpine salieron a hacer sus tiempos con gomas slicks blandas.

De hecho, Colapinto usó dos juegos nuevos y cuando mejoraba en el último intento todos sus registros, casi pierde el Alpine contras los muros, porque la lluvia volvió a caer fuerte a menos de 10' del final.

El argentino haría igual su mejor registro pero no le alcanzaría para estar más cerca de su compañero Pierre Gasly. Colapinto finalizaría 16º y el francés 10º, 743 milésimas más rápido.

La clasificación será una verdadera incógnita, porque se anunció que habrá lluvia y el piso estará mojado. Alpine no probó en esa condición y puede pasar cualquier cosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992046624043159758&partner=&hide_thread=false

Cómo fue el desarrollo dela FP3 en Las Vegas

Todo empezó con el piso mojado por una llovizna que mojó mucho la pista un rato antes del inicio. De hecho, los primeros en salir lo hicieron con gomas intermedias. Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Oliver Bearman fueron los pioneros, con el australiano marcando la primera referencia: 1m 47,162s. Altísimo.

Los tiempos fueron mejorando y la pista también, pero varios optaron por que los otros la sequen con el paso de los autos, como los Alpine, los Sauber y los Aston Martin.

>>Leer más: Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Piastri, sobre los 15' de tanda, marcaba 1m 43,896s con los intermedios. Y Norris bajaba a 1m 43,078s.

Sobre los 22 minutos de tanda, Hamilton bajaba bastante a 1m 42,809s y sin señales aún de que los Alpine se movieran del pit.

A pista Franco Colapinto al fin

Recién a los 35' de la tanda, Colapinto salió a pista con las intermedias. Dio un giro y puso las blandas slicks nuevas.

Y con mucha precaución hizo 1m 45,715s, a 3,848s de Leclerc, que entonces hacía 1m 41,867s. Pero los tiempos empezarían a bajarse mucho.

Colapinto bajaría un montón, en 1m 40,426s, y entonces era el sexto, pero muy lejos de Hamilton, que establecía 1m 37,315s.

Sin tomar una vuelta de aire, el argentino mejoraría quedando 7º, pero a 2,020s del nuevo mejor, Verstappen: 1m 36,820s.

Recién ahí Gasly hizo su primer registro: 1m 43,214s. Y Leclerc se pondría adelante: 1m 36,469s.

De nuevo Colapinto bajaría a 1m 38,138s, ahora 6º, a 1,854s de Hamilton, y se fue a los pits. Y Gasly establecería 1m 39,163s.

Verstappen mejoraría muchísimo, con 1m 35,646s. Mientras que Gasly establecería 1m 37,437s.

Faltando 9 minutos, Colapinto salió con caucho nuevo blando. Gasly mejoró a 1m 37,121s.

El argentino mejoraría pero no mucho: 1m 37,524s. Y Lawson marcaría 1m 35,637s para ser el sorpresivo número uno a 4 minutos del final.

Colapinto mejoraría a 1m 36,905s pero en ese intento casi pierde el auto con la lluvia cayendo de nuevo y se va contra los muros. Gasly marcó 1m 35,562s. Verstappen haría lo mejor: 1m 34,281s.

Finalmente Russell se quedaría con lo mejor, con 1m 34,054s, en un final donde muchos hicieron cabriolas para mantener el auto en pista, como Gasly.

>>Leer más: Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

La FP2 en Las Vegas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991737085250658321&partner=&hide_thread=false

La FP1 de Las Vegas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991684488355623218&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Franco Colapinto circula en el Strip Circuit de Las Vegas, donde correrá el domingo con el Alpine.

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Franco Colapinto en las calles de Las Vegas, con el Alpine. Antepenúltima fecha del año.

Cómo le fue a Colapinto en el primer ensayo con Alpine en Las Vegas

Lance Stroll respondió fuertemente a los comentarios de Franco Colapinto.

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Franco Colapinto, destinatario de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Lo último

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

La familia Di Santo reconvertirá una parte del predio de Circunvalación y Sorrento, donde funciona el shopping Paso del Bosque. Los detalles del proyecto

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Ovación
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Cierre de año sin mucha ilusión de puntos, pero con la mira en 2026

Cierre de año sin mucha ilusión de puntos, pero con la mira en 2026

Bielsa dio una masterclass en su continuidad en Uruguay: Soy una persona tóxica

Bielsa dio una masterclass en su continuidad en Uruguay: "Soy una persona tóxica"

Policiales
Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados