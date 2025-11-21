La Capital | Ovación | Central

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

El criterio que consagró a Central destapa 56 años de historia. Cuántas veces los rosarinos fueron los más efectivos del año en este lapso de tiempo

Por Lucas Vitantonio

21 de noviembre 2025 · 21:47hs
Diego Maradona hubiera sido campeón con Argentinos en 1980.

La justa aunque sorpresiva consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual reactivó un debate histórico en el fútbol argentino: ¿quiénes hubieran sido los campeones si siempre se hubiera premiado la temporada completa? ¿Y cómo le fue a Newell's y Central?

Según la agencia Noticias Argentinas, la reconstrucción histórica de los torneos, sumando los puntos de las ligas y torneos desde 1968, revela que el palmarés se vería radicalmente alterado, con un claro dominio de los dos grandes del país: River y Boca.

Cuántos títulos suma cada club

La reconstrucción histórica de 57 temporadas por el criterio de mayor cantidad de puntos anuales arroja el siguiente palmarés de campeones de la regularidad:

  • River Plate: 17 títulos
  • Boca Juniors: 13 títulos
  • Vélez Sarsfield: 7 títulos
  • Independiente: 3 títulos
  • Rosario Central: 3 títulos
  • Newell's Old Boys: 3 títulos
  • Racing Club: 3 títulos
  • San Lorenzo: 2 títulos
  • Ferro Carril Oeste: 2 títulos
  • Estudiantes (LP): 2 títulos
  • Huracán: 1 título
  • Argentinos Jrs: 1 título
  • Unión (SF): 1 título
  • Lanús: 1 título

La lista de campeones históricos por puntos

Este es el listado completo de los clubes que hubieran resultado campeones de Liga si se hubiera aplicado el criterio de la Tabla Anual (mayor cantidad de puntos sumados en la temporada regular):

  • 1968: San Lorenzo
  • 1969: Boca Juniors
  • 1970: River Plate
  • 1971: Independiente
  • 1972: San Lorenzo (bicampeón)
  • 1973: Huracán / River Plate (empate técnico en sumatoria anual)
  • 1974: Rosario Central
  • 1975: River Plate
  • 1976: River Plate
  • 1977: River Plate
  • 1978: Unión (SF)
  • 1979: River Plate
  • 1980: Argentinos Jrs (con Diego Armando Maradona)
  • 1981: Ferro Carril Oeste
  • 1982: Estudiantes (LP)
  • 1983: Independiente
  • 1984: Ferro Carril Oeste
  • 1985/86: River Plate (inicio de temporada europea)
  • 1986/87: Rosario Central
  • 1987/88: Newell's Old Boys
  • 1988/89: Independiente
  • 1989/90: River
  • 1990/91: Newell's Old Boys
  • 1991: River Plate (inicio de los torneos cortos)
  • 1992: Boca Juniors
  • 1993: Vélez Sarsfield
  • 1994: River Plate
  • 1995: Vélez Sarsfield
  • 1996: Vélez Sarsfield
  • 1997: River Plate (récord histórico de puntos en la era Apertura/Clausura)
  • 1998: Boca Juniors
  • 1999: Boca Juniors
  • 2000: River Plate
  • 2001: River Plate
  • 2002: River Plate
  • 2003: Boca Juniors
  • 2004: Vélez Sarsfield
  • 2005: Boca Juniors
  • 2006: Boca Juniors
  • 2007: Boca Juniors
  • 2008: Boca Juniors
  • 2009: Vélez Sarsfield
  • 2010: Estudiantes (LP)
  • 2011: Boca Juniors
  • 2012: Vélez Sarsfield
  • 2013: Newell's Old Boys
  • 2014: River Plate
  • 2015: Boca Juniors
  • 2016 (Transición): Lanús
  • 2017: Boca Juniors
  • 2018: Racing Club
  • 2019: Racing Club / Boca Juniors (empate técnico en año calendario)
  • 2020: N/A (no hubo competencia anual completa por la pandemia)
  • 2021: River Plate (primer campeón de la Tabla Anual oficial)
  • 2022: Racing Club
  • 2023: River Plate
  • 2024: Vélez Sarsfield
  • 2025: Rosario Central
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

