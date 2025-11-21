La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto está para cerrar el año sin mucha ilusión de puntos y apuntando a 2026 con Alpine

El argentino clasifica en Las Vegas para la antepenúltima cita del año. Enseguida vendrán Qatar y Abu Dabi

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

21 de noviembre 2025 · 21:45hs
El Alpine de Colapinto

El Alpine de Colapinto, circulando por las calles del Strip Circuit de Las Vegas. El argentino buscaba una buena posición de largada para el GP que comenzará el domingo a la 1.

Franco Colapinto correrá este domingo en Las Vegas su 25º gran premio de Fórmula 1 con Alpine. En Brasil completó una temporada completa de la nueva era y, si todo va bien, en la próxima competencia en Qatar igualará la marca de José Froilán González, que es hoy el tercero en mayores participaciones argentinas en Fórmula 1.

Quedan apenas tres fechas a este 2025. Lo mejor del argentino está por venir. Porque si bien siempre está la esperanza de que Colapinto logre sumar sus primeros puntos en el Strip Circuit, en Lusail o en Abu Dabi, lo cierto es que no tiene sustento en la lógica. Este auto que conduce no solo mostró que es el peor de la grilla desde hace muchas carreras, sino que no tuvo ni tendrá actualizaciones y además para esta carrera el argentino utiliza un chasis recauchutado.

El golpe en el sprint de Interlagos derivó en la decisión del equipo de cambiarle el chasis y utilizar el viejo que ya había sido reparado. El que venía manejando Colapinto hasta Brasil se envió a la fábrica de Alpine de Enstone y habrá que ver si viaja a Qatar la próxima semana.

Primero atrás de Gasly en Las Vegas

En los entrenamientos del viernes Colapinto quedó llamativamente muy atrás de Pierre Gasly, su compañero de Alpine, en la FP1 y aunque se acercó para la FP2 no lo hizo tanto. De hecho el francés mostró una llamativa mejoría desde Brasil, que él mismo dijo que no podía explicar. Y en Las Vegas desde el vamos anduvo bien, competitivo. Una esperanza para Alpine, pero que no se trasladó al auto del argentino.

>>Leer más: El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Desde el viernes pasado de Interlagos que Colapinto corre con la tranquilidad de la confirmación para 2026, pero siguió afrontando problemas. De hecho, calificó de inmanejable el auto sobre todo por el grip del tren trasero y dijo que la diferencia del uso del chasis emparchado lo era todo en relación a Gasly.

Así que ese es el contexto que afronta Colapinto en Las Vegas y que probablemente se repetirá en Qatar y Emiratos Árabes Unidos. No debe conformarse, pero lo ideal sería terminar el año sin nuevos problemas de accidentes.

Alpine dejó en claro su propósito

El equipo dejó en claro que no invertirá nada y no hay que olvidar que la unidad de potencia del auto del argentino ya tiene 10 grandes premios, cuando lo normal es que se cambien cada seis sin penalizar. En su caso, cualquier cambio penaliza porque Jack Doohan consumió en las primeras seis carreras del año todos los cambios en los elementos de la unidad de potencia.

En Interlagos los elementos cambiados fueron usados, así que no podían traducirse en mejoras.

>>Leer más: Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

En la FP2 los que marcaron la mayor velocidad de punta al final de la larga recta de casi 2 kilómetros fueron Gasly y Colapinto con 348,9 kph. Una rareza teniendo en cuenta la deficiencia de caballos de fuerza del motor de Renault. Pero tal vez no tanto si se tiene en cuenta que en los ensayos no todos van con la mayor potencia que pueden desplegar sus impulsores.

Como sea, el 2025 llegará a su fin y seguramente sin sorpresas. En enero los autos de nueva generación ya deberán estar en pista para tests cerrados donde la FIA evaluará qué pasa con todos los autos y ver si deben cambiar para los ensayos abiertos de febrero.

Alpine dijo que está abocado al 2026 desde hace rato, usando más que nadie el túnel de viento y con motores Mercedes. Un paquete que sí ilusiona a Colapinto.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto circula en el Strip Circuit de Las Vegas, donde correrá el domingo con el Alpine.

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Franco Colapinto en las calles de Las Vegas, con el Alpine. Antepenúltima fecha del año.

Cómo le fue a Colapinto en el primer ensayo con Alpine en Las Vegas

Lance Stroll respondió fuertemente a los comentarios de Franco Colapinto.

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Franco Colapinto, destinatario de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Lo último

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

La familia Di Santo reconvertirá una parte del predio de Circunvalación y Sorrento, donde funciona el shopping Paso del Bosque. Los detalles del proyecto

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Ovación
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Cierre de año sin mucha ilusión de puntos, pero con la mira en 2026

Cierre de año sin mucha ilusión de puntos, pero con la mira en 2026

Bielsa dio una masterclass en su continuidad en Uruguay: Soy una persona tóxica

Bielsa dio una masterclass en su continuidad en Uruguay: "Soy una persona tóxica"

Policiales
Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados