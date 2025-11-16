El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

La temperatura máxima rondaría los 25º y estaría en alza en los días siguientes. Chances de chaparrones para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario vientos leves, cielo entre despejado y algo nublado, y una temperatura máxima de 25º que iría rápidamente en aumento en los días siguientes. Pero el jueves podría haber chaparrones entre la tarde y la noche, y otra vez las marcas estarían en descenso.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 10º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 18º. Para la tarde se espera que siga algo nublado con una máxima de 25º, bajando a 20º en la noche.

El martes arrancaría con fuertes ráfagas de viento en la madrugada, pero con cielo despejado y un marcado aumento de la temperatura: 31º de máxima y 15º de mínima.

Para el miércoles anticipan nuevamente cielo despejado con 31º de máxima y 17º de mínima.

El jueves llegaría con registros de entre 30º y 15º, cielo mayormente nublado y posibilidades de chaparrones a partir de la tarde.

El viernes las marcas entrarían en una baja importante, con solamente 22º de máxima y 14º de mínima. El cielo estaría mayormente nublado.

Para el sábado pronostican cielo parcialmente nublado y la máxima subiendo a 25º.