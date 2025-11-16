La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

La temperatura máxima rondaría los 25º y estaría en alza en los días siguientes. Chances de chaparrones para el jueves

16 de noviembre 2025 · 23:32hs
El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario vientos leves, cielo entre despejado y algo nublado, y una temperatura máxima de 25º que iría rápidamente en aumento en los días siguientes. Pero el jueves podría haber chaparrones entre la tarde y la noche, y otra vez las marcas estarían en descenso.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 10º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 18º. Para la tarde se espera que siga algo nublado con una máxima de 25º, bajando a 20º en la noche.

El martes arrancaría con fuertes ráfagas de viento en la madrugada, pero con cielo despejado y un marcado aumento de la temperatura: 31º de máxima y 15º de mínima.

Para el miércoles anticipan nuevamente cielo despejado con 31º de máxima y 17º de mínima.

El jueves llegaría con registros de entre 30º y 15º, cielo mayormente nublado y posibilidades de chaparrones a partir de la tarde.

El viernes las marcas entrarían en una baja importante, con solamente 22º de máxima y 14º de mínima. El cielo estaría mayormente nublado.

Para el sábado pronostican cielo parcialmente nublado y la máxima subiendo a 25º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

el tiempo en rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Durante el martes, el tiempo estará dominado por el calor y las lluvias

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

el tiempo en rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

Ver comentarios

Las más leídas

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Newells perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Newell's perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Lo último

Día Mundial de la Construcción

Día Mundial de la Construcción

Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Cayó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires con 956 kilos de cocaína que habían sido transportados en avionetas
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta
El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Newells perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Newell's perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Ovación
Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Por Rodolfo Parody
Ovación

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Lucas Bernardi: Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré

Lucas Bernardi: "Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré"

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot
La Ciudad

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados