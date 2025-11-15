La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Las mejoras serán paulatinas y habrá vientos fuertes durante la jornada, con leve descenso de temperatura

15 de noviembre 2025 · 23:28hs
Ramas caídas tras la tormenta. Foto de archivo

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Ramas caídas tras la tormenta. Foto de archivo

El tiempo en Rosario durante este domingo será ventoso tras un alerta naranja por tormentas severas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la noche de sábado madrugada dominical. Las mejoras serán paulatinas y habrá vientos fuertes durante la jornada, con leve descenso de temperatura.

Con una presión baja en el orden de los 995 Hpa, aunque una humedad relativa del 58 por ciento, el sábado cerró con la amenaza de tormentas previstas para el cierre de la jornada y toda la madrugada del domingo, según el SMN.

No obstante, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT (CMMC - SAT) anticipó el avance de un frente frío desde el sector sur, acompañado por áreas de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas.

En ese marco se esperaba que las mismas afecten al sur y centro provincial durante las últimas horas del sábado y la madrugada y mañana del domingo.

"Algunas de estas tormentas, de manera localizada, podrían estar acompañadas de precipitaciones copiosas en cortos períodos, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica intensa y ocasionalmente granizo", anticipaba la estación meteorológica.

En tanto, anticipaba que la intensidad del viento aumentaría de sur a norte desde el sector sudoeste, con con ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora.

El cielo estará despejado durante el lunes, con temperaturas mínimas de 12 y máximas de 23 grados. Así las cosas, el viento girará desde el sector sudeste hacia el oeste para cerrar la jornada con ráfagas provenientes desde el cuadrante norte.

Durante martes y miércoles habrá cierta estabilidad, con temperaturas mínimas que rondarán los 16 grados y máximas que tocarán los 30, ya con bríos verañegos, aunque el jueves está prevista la chance de chaparrones durante la madrugada.

