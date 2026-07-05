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El tiempo en Rosario: sigue el frío, en un lunes con 2 grados bajo cero

El martes habría una mejora en la temperatura, con la máxima rondando los 17º

5 de julio 2026 · 23:04hs
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El tiempo en Rosario: sigue el frío, en un lunes con 2 grados bajo cero

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 6 de julio en Rosario una temperatura máxima que treparía hasta los 13º y una mínima en descenso, que alcanzaría los -2º, con una mañana de niebla y una tarde con cielo despejado.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sudoeste, un registro de -2º y niebla, condiciones que se mantendrían hacia la mañana. Para la tarde se anuncia cielo despejado con una marca de 13º bajando a 10º en la noche.

El martes estaría algo nublado pero con una mejora en los termómetros: la máxima alcanzaría los 17º y la mínima tendría una leve suba para llegar a -1º.

El miércoles se espera que la máxima se mantenga en 17º y que la mínima suba hasta los 4º, con cielo parcialmente nublado.

El jueves estaría mayormente nublado, con 16º de máxima y 3º de mínima.

Para el viernes se espera que la máxima descienda hasta los 13º, la mínima crecería hasta los 6º y el cielo estaría mayormente nublado.

El sábado habría menos nubes pero más frío: 11º de máxima y 4º de mínima.

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