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El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío

La máxima llegaría a 17º y la mínima estaría en -1º y seguiría en aumento en los próximos días

6 de julio 2026 · 23:12hs
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El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 7 de julio una temperatura máxima de 17º y una mínima de -1º que seguiría en aumento en los próximos días.

La madrugada del martes llega con vientos leves del noroeste, una marca de 1º y cielo ligeramente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando -1º. Para la tarde se anuncia que continúe algo nublado, con una máxima de 17º bajando a 9º durante la noche.

El miércoles estaría parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 17º y la mínima trepando hasta 5º.

El jueves arrancaría parcialmente nublado y desde la tarde estaría mayormente nublado, con 16º de máxima y 6º de mínima.

El viernes habría un descenso de la máxima, que rozaría los 13º, y una mínima de 6º, con cielo mayormente nublado.

Para el sábado hay previsiones de cielo parcialmente nublado, con una máxima de apenas 11º y una mínima de 4º.

El domingo habría un repunte en las temperaturas, con 18º de máxima y 8º de mínima, y cielo parcialmente nublado.

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