El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío Las temperaturas serán bajas en las primeras horas de la jornada y luego irán en ascenso, en un día que no tendrá ni una sola nube en el cielo 7 de noviembre 2026 · 20:01hs

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital La jornada comenzará fresca, pero con el correr de las horas el tiempo será primaveral.

El cierre del fin de semana en Rosario llega con mucho sol y temperaturas que comenzarán siendo bajas pero que luego se acomodarán, con el correr de las horas, a la época primaveral que se vive. Por primera vez en varias jornadas, el tiempo será ideal: no habrá ni una sola nube en el cielo.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo totalmente despejado, con una temperatura máxima que tocará los 23º pero que, en las primeras horas, bajará hasta los 8º.

Hacia el lunes, se espera que los termómetros empiecen a acomodarse nuevamente. El cielo seguirá completamente despejado, y las temperaturas seguirán incrementándose: la mínima será de 13º y la máxima trepará hasta los 26º.

Los registros térmicos tendrán ascensos paulatinos durante toda la semana. Por el momento, el techo se observa hacia el viernes, día para el que se pronostica una mínima de 20º y una máxima que tocará los 30º.