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El tiempo en Rosario: sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Las tormentas fuertes serán parte de una jornada para la que se esperan fuertes ráfagas que harán descender las temperaturas

20 de marzo 2026 · 22:34hs
Las tormentas serán parte del primer tramo del sábado y se espera que el tiempo dé un giro rotundo hacia la tarde.

Héctor Rio / La Capital

Las tormentas serán parte del primer tramo del sábado y se espera que el tiempo dé un giro rotundo hacia la tarde.

Las lluvias marcaron el pulso en Rosario este viernes y para el primer tramo del sábado no habrá mayores modificaciones. Se espera que el tiempo siga muy húmedo, con un alerta naranja vigente por tormentas, pero que luego dará paso a vientos con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) que harán descender las temperaturas.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por tormentas para este sábado a la madrugada en Rosario. Desde el organismo indicaron que el área "será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

El nivel de alerta disminuirá a amarillo hacia la mañana, aunque la probabilidad de tormentas fuertes se mantendrá elevada.

Vientos de consideración

Después del mediodía, las condiciones se modificarán por completo. El alerta por tormentas cesará pero el SMN emitió otra advertencia nivel amarillo por vientos fuertes para Rosario.

Respecto a este fenómeno, desde el organismo indicaron: "El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h".

Este panorama dará paso a un domingo con una mínima de 13º y una máxima que no pasará de 24º. Así, el otoño llega con fuerza a Rosario.

>> Leer más: Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

Recomendaciones

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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El cielo tendrá algunas nubes pasajeras, pero el tiempo estará muy agradable en la ciudad durante el domingo.

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