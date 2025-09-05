Una semana tranquila en Central, para recuperar bien a todos y recibir al Boca de Miguel Russo

Ariel Holan pudo trabajar sin problemas, con tiempo suficiente para que todos en el Canalla lleguen bien al partido frente al Xeneize

Alejo Véliz, en el entrenamiento de Central. El jueves a la noche estuvo en el Monumental.

La suspensión del partido ante Sarmiento le dio a Ariel Holan más aire para terminar de equilibrar a todo el plantel y practicar con mucha tranquilidad para lo que será el próximo compromiso: la fecha interzonal en la que Central recibirá al Boca de Miguel Russo .

A propósito del ex DT de Central, Russo fue dado de alta este viernes luego de permanecer internado por una infección urinaria . En la semana próxima se reincorporará a la conducción del primer equipo xeneize y apunta a estar en el Gigante. En vistas de eso, seguramente se le preparará un gran recibimiento .

Para eso falta más de una semana, ya que el partido se jugará el domingo 14, a las 17.30. Así que Holan tiene tiempo de sobra para volver a poner a punto a Facundo Mallo , por ejemplo, que si bien fue al banco en los últimos encuentros perdió terreno con Juan Cruz Komar por las lesiones que viene arrastrando. También a Agustín Módica, que padeció un desgarro al inicio del torneo que lo condicionó, volvió a jugar pero no fue citado por ejemplo para el último viaje a Junín.

El plantel canalla entrenó este viernes , sin la presencia de los juveniles Giovanni Cantizano, Santiago Segovia e Ignacio Ovando, que disputaron el clásico de reserva. Tampoco lo hicieron los jugadores habituales titulares Jaminton Campaz y Agustín Sández.

Campaz y Sández llegarán a la cita ante Boca con más carga, ya que el colombiano entró en el partido de eliminatorias del jueves, en el que su selección goleó a Bolivia y consiguió el pasaje al Mundial 2026. Por su parte, Sández fue suplente en el encuentro que le dio el pasaje también a Paraguay frente a Ecuador, aunque no entró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1963941928996684072&partner=&hide_thread=false #CanallasDeSelección | El Bicho Campaz con Colombia y el Gusa Sández con Paraguay lograron la clasificación a la Copa Mundial 2026.



¡Felicitaciones, Canallas! pic.twitter.com/YHX0pGFimB — Rosario Central (@RosarioCentral) September 5, 2025

El que el jueves a la noche se fue a Buenos Aires fue Alejo Véliz, que estuvo en la cancha de River para ver a la selección y pasó por el vestuario donde saludó a su amigo, el excanalla Giovani Lo Celso.

El gesto le valió la camiseta de Gio, que se trajo de recuerdo. Eso sí: volvió rápido y este viernes ya estuvo entrenando junto al resto del plantel en Arroyo Seco.