El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

La mínima iría en descenso en los próximos días y el viernes tocaría los 4º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una mañana con neblinas y nubosidad variable desde la tarde, en una jornada donde la temperatura máxima rondaría los 18º.

La madrugada del martes llega con vientos leves del norte, un registro de 9º y neblinas que continuarían hacia la mañana, ya con los termómetros marcando la mínima de 7º. La máxima llegaría por la tarde, para cuando se esperan 18º y cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado en la noche, que mostraría una marca de 13º.

Para el miércoles se espera nuevamente un leve aumento de la temperatura, con 19º de máxima y 10º de mínima. El cielo estaría parcialmente nublado.

El jueves otra vez estaría parcialmente nublado y la temperatura estaría en baja, con registros entre 14º y 6º.

El viernes sería el día más frío de la semana, con una máxima de 11º y una mínima en torno a los 4º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El sábado mostraría mejoras, con cielo despejado, una máxima de 16º y la mínima todavía en 4º.

El domingo habría nubosidad variable, con la máxima en 18º y la mínima manteniéndose en 4º.