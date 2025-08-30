La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: se renuevan las alertas por tormentas y se extienden un día más

Las lluvias seguirán durante toda el domingo y parte del lunes. El fin de semana cierra con un descenso en las temperaturas y vientos intensos

30 de agosto 2025 · 19:22hs
Las lluvias son una constante durante el fin de semana y el tiempo comenzaría a mejorar después del lunes.

Virginia Benedetto / Archivo La Capital

Las lluvias son una constante durante el fin de semana y el tiempo comenzaría a mejorar después del lunes.

Las lluvias en Rosario seguirán durante toda la jornada de domingo y el tiempo estará pasado por agua en la ciudad. Las temperaturas marcarán un descenso considerable a lo que venían registrando los termómetros y, además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó los alertas por tormentas.

En su reporte diario, el SMN indicó que este domingo habrá tormentas fuertes durante casi toda la jornada, a excepción de la tarde, momento para el que se esperan tormentas aisladas.

En ese sentido, lanzó una triple renovación de alertas para este domingo: uno amarillo para la madrugada y otro naranja para la mañana, que volverá a ser amarillo para la noche de la misma jornada. Por su parte, se esperan vientos con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) para la madrugada y de hasta 50 km/h para la mañana.

El cielo, que se nubló este sábado y continuará bajo esa condición, hará que el domingo bajen las temperaturas: la mínima será de 12º y la máxima llegará a los 16º.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

En tanto, el SMN adelantó que el alerta amarillo emitido para el domingo a la noche se prolongará hasta el lunes a la mañana inclusive. Para el inicio de la semana, se esperan tormentas fuertes, una temperatura mínima de 9º y una máxima de 18º.

Recomendaciones por alerta amarillo por tormentas

El SMN brinda una serie de recomendaciones ante la emisión de alertas amarillos por tormentas:

* No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

* Evitar actividades al aire libre.

* No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

* Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

* Estar atento ante la posible caída de granizo.

* Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por alerta naranja por tormentas

En ese mismo sentido, el SMN también cuenta con una serie de recomendaciones cuando el alerta por tormentas es nivel naranja:

* Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

* Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

* En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

* Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

* Si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, cortar el suministro eléctrico.

* En caso de que alguién se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

