El tiempo en Rosario: se renuevan las alertas por tormentas y se extienden un día más

Las lluvias seguirán durante toda el domingo y parte del lunes. El fin de semana cierra con un descenso en las temperaturas y vientos intensos

Las lluvias son una constante durante el fin de semana y el tiempo comenzaría a mejorar después del lunes.

Las lluvias en Rosario seguirán durante toda la jornada de domingo y el tiempo estará pasado por agua en la ciudad . Las temperaturas marcarán un descenso considerable a lo que venían registrando los termómetros y, además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó los alertas por tormentas .

En su reporte diario, el SMN indicó que este domingo habrá tormentas fuertes durante casi toda la jornada , a excepción de la tarde, momento para el que se esperan tormentas aisladas.

En ese sentido, lanzó una triple renovación de alertas para este domingo: uno amarillo para la madrugada y otro naranja para la mañana , que volverá a ser amarillo para la noche de la misma jornada. Por su parte, se esperan vientos con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) para la madrugada y de hasta 50 km/h para la mañana.

El cielo, que se nubló este sábado y continuará bajo esa condición, hará que el domingo bajen las temperaturas : la mínima será de 12º y la máxima llegará a los 16º.

En tanto, el SMN adelantó que el alerta amarillo emitido para el domingo a la noche se prolongará hasta el lunes a la mañana inclusive. Para el inicio de la semana, se esperan tormentas fuertes, una temperatura mínima de 9º y una máxima de 18º.

Recomendaciones por alerta amarillo por tormentas

El SMN brinda una serie de recomendaciones ante la emisión de alertas amarillos por tormentas:

* No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

* Evitar actividades al aire libre.

* No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

* Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

* Estar atento ante la posible caída de granizo.

* Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por alerta naranja por tormentas

En ese mismo sentido, el SMN también cuenta con una serie de recomendaciones cuando el alerta por tormentas es nivel naranja:

* Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

* Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

* En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

* Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

* Si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, cortar el suministro eléctrico.

* En caso de que alguién se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.