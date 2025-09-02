La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, muchas nubes y ráfagas vespertinas

La temperatura máxima llegaría a 20º pero se espera un importante descenso en los registros desde el jueves

2 de septiembre 2025 · 23:36hs
El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, muchas nubes y ráfagas vespertinas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una jornada con muchas nubes, nieblas matutinas y fuertes ráfagas de viento vespertinas, con una temperatura máxima de 20º.

La madrugada llega con vientos muy suaves del sudoeste cambiando a leves del sur, con un registro de 9º y niebla que se mantendría hacia la mañana, cuando los termómetros apenas si bajarían a 8º. A la tarde se espera cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y ráfagas de hasta 50 km/h, con una máxima de 20º que bajaría a 12º en la noche.

El jueves habría un importante descenso de la temperatura, con marcas entre 12º y 3º, con cielo parcialmente nublado.

El viernes iría de algo nublado a despejado, con la máxima trepando hasta los 15º y la mínima bajando hasta 1º.

El sábado mantendría prácticamente las mismas condiciones: cielo despejado, 16º de máxima y 1º de mínima.

El domingo habría un leve repunte, con 18º de máxima, 3º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El inicio de la semana entrante llegaría con un lunes de temperaturas entre 20º y 7º.

