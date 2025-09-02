El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, muchas nubes y ráfagas vespertinas

La temperatura máxima llegaría a 20º pero se espera un importante descenso en los registros desde el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una jornada con muchas nubes, nieblas matutinas y fuertes ráfagas de viento vespertinas, con una temperatura máxima de 20º.

La madrugada llega con vientos muy suaves del sudoeste cambiando a leves del sur, con un registro de 9º y niebla que se mantendría hacia la mañana, cuando los termómetros apenas si bajarían a 8º. A la tarde se espera cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y ráfagas de hasta 50 km/h, con una máxima de 20º que bajaría a 12º en la noche.

El jueves habría un importante descenso de la temperatura, con marcas entre 12º y 3º, con cielo parcialmente nublado.

El viernes iría de algo nublado a despejado, con la máxima trepando hasta los 15º y la mínima bajando hasta 1º.

El sábado mantendría prácticamente las mismas condiciones: cielo despejado, 16º de máxima y 1º de mínima.

El domingo habría un leve repunte, con 18º de máxima, 3º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El inicio de la semana entrante llegaría con un lunes de temperaturas entre 20º y 7º.