La Capital | Economía | industria

El costo financiero le suma peso a la mochila de la industria metalúrgica

La actividad cayó 7,3% en Rosario durante el primer semestre. A la menor demanda y mayor importación se agrega la suba de las tasas

5 de septiembre 2025 · 20:55hs
Más allá de un leve rebote estadístico en junio

Más allá de un leve rebote estadístico en junio, la industria metalúrgica atraviesa momentos de mucha complejidad.

La industria metalúrgica no encuentra el piso de actividad y, a las dificultades relacionadas con la caída de la demanda y el aumento de las importaciones, se suma el aumento del costo financiero por la suba de la tasa de interés.

“El año pasado fue duro, pero encontró a las empresas con cierta holgura. Ahora, esa espalda se agotó”, señaló el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), Rafael Catalano, al presentar los números del sector.

El índice de facturación real de la industria metalúrgica que desarrolló la entidad presentó en junio, último dato disponible, un leve incremento de 2% interanual. No obstante, esa variación está relacionada con la deprimida base de comparación. Aun sobre este piso tan bajo, el primer semestre muestra una caída de 7,3% interanual en la actividad sectorial. El nivel de facturación real es un 42% menor al de junio de 2022.

En junio pasado, cinco de las ocho principales ramas metalúrgicas en Rosario exhibieron una nueva caída interanual de su facturación real: maquinaria de uso general, equipo eléctrico, productos metálicos de uso estructural, fundición de metales y aparatos de uso doméstico extendieron su desempeño negativo.

En el semestre, un grupo mayoritario de rubros muestra un nivel de actividad notoriamente inferior al del 2023. Sólo equipos y aparatos eléctricos presentó una mejor situación frente a la actividad de dicho año.

A media máquina

Por esta caída de la actividad, las fábricas metalúrgicas trabajaron a un 45,9% de su potencial en junio, un registro apenas superior a 2024 y por debajo de 2022 y 2023. “En las últimas diecinueve mediciones mensuales, este indicador sectorial promedió un 44%, siendo la industria metalúrgica quien enfrentó el peor desempeño al interior de la industria manufacturera en nuestro país”, destacó el informe.

A las dificultades enfrentadas desde 2024 y que se encuentran debilitando la demanda de productos metalúrgicos, se agregó en las últimas semanas el creciente costo del financiamiento productivo, el debilitamiento del entramado de programas y organismos vinculados al desarrollo industrial, y el reiterado desplazamiento de la producción nacional por parte de las importaciones.

En el caso del costo del financiamiento, las tasas de descuento para cheques saltaron de un “normal” 35% o 40% a más del 70%. “El costo financiero es el que más se disparó en los últimos tiempos”, explicó Catalano. La suba no sólo afectó el crédito bancario sino el fiscal, es decir el costo que se paga por financiar el pago de impuestos.

Los industriales metalúrgicos señalaron que mientras los precios del sector se movieron entre 8% y 15% en los últimos doce meses y los salarios algo más del 30%, el costo financiero se duplicó en poco tiempo. En algunos casos pesan igual o más que servicios como la luz y el gas. En materia de insumos, el costo de la chapa registró una baja de 25% en dólares, aunque ese movimiento se ve en parte neutralizado por la suba del tipo de cambio.

La apertura importadora

La apertura comercial impulsada por el gobierno nacional se siente menos en el abaratamiento de la materia prima para producir que en la competencia en el mercado. “Como están las cosas, a las empresas hoy les conviene traer el producto terminado que la materia prima”, explicó el titular de AIM. De hecho, agregó, en esa categoría se incluye la gran masa de importaciones.

Según el informe de la entidad, las importaciones siguen con una dinámica fuertemente positiva. Por caso, en junio el patentamiento de maquinaria agrícola, vial e industrial de procedencia nacional creció un 12% interanual y el de importadas, un 89,3%. Las importaciones de refrigeradores domésticos se expandieron un 534,3% interanual. Asimismo, mientras que el volumen exportado de metales comunes y sus manufacturas retrocedió un 18,4% en el segundo trimestre de 2025, sus importaciones avanzaron un 32,7% frente a 2024.

Frente a esto, muchas empresas del rubro de electrodomésticos y línea blanca adoptaron la estrategia de importar el producto casi terminado y refugiarse en el “tuneo” o la fabricación de algunas líneas especiales. Con la experiencia de los 90, cuando el intento por sostener la producción terminó en un tendal de quiebras, la reacción en esta etapa fue evitar en lo posible el endeudamiento, cosa que fue posible hasta el momento porque venían saneados del período anterior, y migrar rápidamente al mix importador.

Pero todo este movimiento tiene su impacto en el empleo. En mayo, un mes que ya quedó bastante lejos, cayó 1,3% en el sector metalmecánico. Son 3 mil personas con empleo. La dinámica negativa en materia de empleo se registra desde marzo de 2024.

Hasta ahora, el deterioro del mercado laboral fue gradual y por goteo. Pero en el sector industrial perciben el momento como una bisagra. “Todavía no se ve una catástrofe pero el deterioro se va a acelerar”, advirtió Catalano.

La producción industrial disminuyó 0,7% y suma cinco meses consecutivos en baja.

La actividad económica cayó 0,5 % en julio y acumula tres meses en baja

El Embajador de Brasil recorrió la acería de Gerdau en Pérez, la más moderna del país, junto a directivos de la compañía

De la acería más moderna del país a Empresa B: el Embajador de Brasil visitó Gerdau en Pérez

Los bonos cayeron en el acumulado semanal y el riesgo país superó los 900 puntos.

El riesgo país superó los 900 puntos en una semana y el Tesoro volvió a vender divisas

El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el encuentro que reunió a 250 compradores de más de 30 países.

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: "Mostramos al mundo un modelo de potencia productiva"

