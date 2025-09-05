El riesgo país superó los 900 puntos en una semana y el Tesoro volvió a vender divisas

En otra semana de alta tensión financiera, el gobierno trató de contener la cotización del dólar. Inversores con incertidumbre

El riesgo país superó los 900 puntos y tocó su nivel más alto en casi cinco meses , al tiempo que las acciones argentinas cerraron dispares este viernes en Wall Street. Mientras tanto, el S&P Merval avanzó en pesos pero bajó en dólares. En Wall Street, por su parte, los ADRs cotizaron mixtos.

Los bonos en dólares cerraron mixtos, con incrementos de hasta 1% (Global 2035) y caídas de hasta 1% (Bonar 2029). El último dato del riesgo país, correspondiente al jueves, mostró un valor de 901 puntos básicos, un nuevo máximo desde el 8 de abril .

Al respecto, el economista y director de C-P Consultora, Pablo Moldovan, aseguró que este nivel de riesgo país implica que la Argentina no tiene posibilidad de acceder a los mercados de crédito , “y esto genera muchas implicancias en el programa económico del gobierno, que ya necesita sacarse de encima la carga de vencimientos de deuda que deberá enfrentar en estos años”.

“Sin poder rollear esa deuda, el programa económico va a tener que afrontar un tipo de cambio más alto para poder comprar los dólares , con lo cual es una complicación grande”, agregó. A su vez, el especialista remarcó que el riesgo país está expresado en la frágil situación en términos externos de la economía argentina, además de que al gobierno no le vaya tan bien en los próximos comicios.

El dólar

Luego de operar durante casi toda la rueda en alza, el dólar oficial mayorista cerró con un retroceso diario de $7,50 para terminar en los $1.355, debido a la intervención oficial tanto en el mercado de cambios como en los futuros. Aun así, la divisa sumó un nuevo avance semanal, de $13.

“Como era de esperar, hubo mucha presión sobre el billete en todos los sentidos; el mercado único y libre de cambios operó mas de u$s 550 millones, donde el Tesoro habría vendido u$s 280 millones”, señaló el analista financiero Nicolás Cappella sobre lo ocurrido en esta última rueda. En el mismo sentido, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó que aparentemente hubo una intervención de u$s 285 millones.

De este modo, en la semana se estima que el gobierno utilizó aproximadamente u$s 500 millones para contener el precio del billete verde, que en el comienzo de la semana llegó a superar los $1.370.

En paralelo, se observó una fuerte participación en el mercado de futuros. El analista Salvador Vitelli remarcó que el interés abierto (número de contratos vigentes) aumentó en u$s 200 millones, de los cuales u$s 146 millones correspondieron al contrato más corto de fin de septiembre.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.386,80 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA), por su parte, el billete operó a $1.380 para la venta. El blue cerró a $1.370 en las cuevas de la city porteña. Pegó un salto de $50 en la semana y alcanzó su récord nominal desde el 11 de abril.

Los datos monetarios confirmaron la primera intervención del Tesoro en el mercado cambiario. Los depósitos en dólares de la entidad en el Banco Central se redujeron en u$s 238 millones.

Pasivos remunerados

A casi dos meses del fin de las Lefi, el Banco Central ya lleva tres semanas consecutivas fijando una tasa de interés de referencia a través de los pasivos remunerados.

Pero lo hace ya no mediante pases, sino a través de las “simultáneas” (operaciones a muy corto plazo) en Byma. La intención inicial de la autoridad monetaria era transitar hacia un esquema de agregados monetarios, donde el mercado definiera la tasa de interés. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió.

De hecho, ya con un récord en el volumen de pasivos remunerados desde la salida de las Lefi, puede concluirse que el BCRA está más cerca de un esquema clásico de política monetaria que de un régimen de agregados. El Central continúa fijando un nivel de referencia a través de la rueda de “simultáneas” en Byma.