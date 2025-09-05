La Capital | Economía | riesgo país

El riesgo país superó los 900 puntos en una semana y el Tesoro volvió a vender divisas

En otra semana de alta tensión financiera, el gobierno trató de contener la cotización del dólar. Inversores con incertidumbre

5 de septiembre 2025 · 21:03hs
Los bonos cayeron en el acumulado semanal y el riesgo país superó los 900 puntos.

Los bonos cayeron en el acumulado semanal y el riesgo país superó los 900 puntos.

El riesgo país superó los 900 puntos y tocó su nivel más alto en casi cinco meses, al tiempo que las acciones argentinas cerraron dispares este viernes en Wall Street. Mientras tanto, el S&P Merval avanzó en pesos pero bajó en dólares. En Wall Street, por su parte, los ADRs cotizaron mixtos.

Los bonos en dólares cerraron mixtos, con incrementos de hasta 1% (Global 2035) y caídas de hasta 1% (Bonar 2029). El último dato del riesgo país, correspondiente al jueves, mostró un valor de 901 puntos básicos, un nuevo máximo desde el 8 de abril.

Al respecto, el economista y director de C-P Consultora, Pablo Moldovan, aseguró que este nivel de riesgo país implica que la Argentina no tiene posibilidad de acceder a los mercados de crédito, “y esto genera muchas implicancias en el programa económico del gobierno, que ya necesita sacarse de encima la carga de vencimientos de deuda que deberá enfrentar en estos años”.

“Sin poder rollear esa deuda, el programa económico va a tener que afrontar un tipo de cambio más alto para poder comprar los dólares, con lo cual es una complicación grande”, agregó. A su vez, el especialista remarcó que el riesgo país está expresado en la frágil situación en términos externos de la economía argentina, además de que al gobierno no le vaya tan bien en los próximos comicios.

El dólar

Luego de operar durante casi toda la rueda en alza, el dólar oficial mayorista cerró con un retroceso diario de $7,50 para terminar en los $1.355, debido a la intervención oficial tanto en el mercado de cambios como en los futuros. Aun así, la divisa sumó un nuevo avance semanal, de $13.

“Como era de esperar, hubo mucha presión sobre el billete en todos los sentidos; el mercado único y libre de cambios operó mas de u$s 550 millones, donde el Tesoro habría vendido u$s 280 millones”, señaló el analista financiero Nicolás Cappella sobre lo ocurrido en esta última rueda. En el mismo sentido, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó que aparentemente hubo una intervención de u$s 285 millones.

De este modo, en la semana se estima que el gobierno utilizó aproximadamente u$s 500 millones para contener el precio del billete verde, que en el comienzo de la semana llegó a superar los $1.370.

En paralelo, se observó una fuerte participación en el mercado de futuros. El analista Salvador Vitelli remarcó que el interés abierto (número de contratos vigentes) aumentó en u$s 200 millones, de los cuales u$s 146 millones correspondieron al contrato más corto de fin de septiembre.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.386,80 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA), por su parte, el billete operó a $1.380 para la venta. El blue cerró a $1.370 en las cuevas de la city porteña. Pegó un salto de $50 en la semana y alcanzó su récord nominal desde el 11 de abril.

Los datos monetarios confirmaron la primera intervención del Tesoro en el mercado cambiario. Los depósitos en dólares de la entidad en el Banco Central se redujeron en u$s 238 millones.

Pasivos remunerados

A casi dos meses del fin de las Lefi, el Banco Central ya lleva tres semanas consecutivas fijando una tasa de interés de referencia a través de los pasivos remunerados.

Pero lo hace ya no mediante pases, sino a través de las “simultáneas” (operaciones a muy corto plazo) en Byma. La intención inicial de la autoridad monetaria era transitar hacia un esquema de agregados monetarios, donde el mercado definiera la tasa de interés. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió.

De hecho, ya con un récord en el volumen de pasivos remunerados desde la salida de las Lefi, puede concluirse que el BCRA está más cerca de un esquema clásico de política monetaria que de un régimen de agregados. El Central continúa fijando un nivel de referencia a través de la rueda de “simultáneas” en Byma.

Noticias relacionadas
Más allá de un leve rebote estadístico en junio, la industria metalúrgica atraviesa momentos de mucha complejidad.

El costo financiero le suma peso a la mochila de la industria metalúrgica

El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el encuentro que reunió a 250 compradores de más de 30 países.

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: "Mostramos al mundo un modelo de potencia productiva"

Fabricando Futuro: una movida de jóvenes empresarios que busca poner eje en la industria

Fabricando Futuro: una movida de jóvenes empresarios que busca poner eje en la industria

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Un equipo que tiene sus chispazos.

Estiman que el Tesoro ya vendió u$s 400 millones para frenar el dólar

Ver comentarios

Las más leídas

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que hizo llorar a Antonela Roccuzzo

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que hizo llorar a Antonela Roccuzzo

Lo último

El riesgo país superó los 900 puntos en una semana y el Tesoro volvió a vender divisas

El riesgo país superó los 900 puntos en una semana y el Tesoro volvió a vender divisas

El costo financiero le suma peso a la mochila de la industria metalúrgica

El costo financiero le suma peso a la mochila de la industria metalúrgica

Un juego que no pasa de moda: el torneo Provincial de bolitas se define en San Jorge

Un juego que no pasa de moda: el torneo Provincial de bolitas se define en San Jorge

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

La Convención encargada de reformar la Carta Magna provincial votó cambios en varios artículos, entre ellos el que habla de la relación entre los cultos, las iglesias y el Estado. La sesión continúa este sábado

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Se entregó uno de los sospechosos de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó uno de los sospechosos de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Piden al gobierno nacional la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden al gobierno nacional la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas fueron incluidas
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas fueron incluidas

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que hizo llorar a Antonela Roccuzzo

Quién es Eugenia Quevedo, la cantante que hizo llorar a Antonela Roccuzzo

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Ovación
Una semana tranquila en Central, para recuperar a todos y recibir al Boca de Miguel Russo

Por Gustavo Conti
Ovación

Una semana tranquila en Central, para recuperar a todos y recibir al Boca de Miguel Russo

Una semana tranquila en Central, para recuperar a todos y recibir al Boca de Miguel Russo

Una semana tranquila en Central, para recuperar a todos y recibir al Boca de Miguel Russo

Miguel Russo recibió el alta médica y ya está en su casa: ¿dirigirá a Boca en el choque ante Central?

Miguel Russo recibió el alta médica y ya está en su casa: ¿dirigirá a Boca en el choque ante Central?

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newells de Cristian Fabbiani

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newell's de Cristian Fabbiani

Policiales
Se entregó uno de los sospechosos de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó uno de los sospechosos de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Ciudad
Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin
LA CIUDAD

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Policiales

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo
La Ciudad

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María
ovacion

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad
OVACION

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad