El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la madrugada y mejorando desde la mañana

La temperatura máxima no superaría los 17º y estaría en descenso al acercarse el fin de semana, cuando la mínima podría llegar a 1º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario tormentas fuertes en la madrugada, aunque en la mañana estaría mayormente nublado y sin lluvias, mejorando hacia la tarde.

El SMN emitió un alerta amarillo para la madrugada de este lunes, a la espera de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

A la mañana se espera cielo mayormente nublado, con vientos de moderados a fuertes y una mínima de 7º. Para la tarde anuncian cielo parcialmente nublado, con una máxima de 17º bajando a 12º por la noche.

El martes habría vientos leves, cielo parcialmente nublado y los termómetros marcarían entre 18º y 7º.

El miércoles tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, con una máxima de 19º y una mínima de 9º.

El jueves podría haber otro descenso de la temperatura, con registros entre 14º y 6º. El cielo estaría nuevamente parcialmente nublado.

El viernes continuaría la baja en las marcas, con una máxima de 11º y una mínima que podría rondar los 2º.

El sábado estaría algo nublado, con temperaturas entre 16º y 1º.