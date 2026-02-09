El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor Para el miércoles anuncian posibles tormentas aisladas y chaparrones, y el fin de semana bajaría otra vez la temperatura 9 de febrero 2026 · 23:33hs

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario cielo algo nublado con una máxima de 33º, en vísperas de un miércoles que nuevamente tiene probabilidad de tormentas aisladas matutinas y chaparrones vespertinos. El fin de semana bajaría otra vez la temperatura.

La madrugada del martes llega con vientos leves del oeste cambiando al norte, un registro de 19º y cielo parcialmente nublado, que hacia la mañana estaría algo nublado con los termómetros marcando 24º. Para la tarde se anuncia que continuaría algo nublado con las marcas trepando hasta los 33º, y que a la noche estarían en 27º.

El miércoles tiene entre 10 y 40 por ciento de chances de tormentas aisladas en la mañana y chaparrones por la tarde, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h en la mañana, y temperaturas entre 33º y 21º.

Para el jueves se anuncia una máxima de 30º y una mínima de 20º, con cielo mayormente nublado en la mañana y algunas chances de tormentas aisladas desde la tarde.

El viernes tendría cielo parcialmente nublado, con registros entre 29º y 21º. El fin de semana llegaría con un marcado descenso de la temperatura: el sábado tendría una máxima de 26º y una mínima de 18º, con cielo mayormente nublado y fuertes ráfagas entre la tarde y la noche. Para el domingo se espera una máxima de 28º, una mínima de 21º y cielo mayormente nublado.