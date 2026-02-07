El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad El fin de semana cierra con buenas condiciones climáticas, pero se avecinan jornadas en las que podrían desarrollarse precipitaciones de diversas intensidades 7 de febrero 2026 · 20:06hs

Virginia Benedetto / La Capital El fin de semana cierra con buenas condiciones climáticas, pero el tiempo viene con inestabilidad para la semana que viene.

Rosario volvió a disfrutar de días veraniegos este fin de semana luego de un viernes pasado por agua. Si bien el tiempo agradable pareciera haber llegado para quedarse, lo cierto es que la inestabilidad volverá a hacerse presente a lo largo de las próximas jornadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con buen tiempo y registros de temperaturas agradables.

La mínima será de 18º y la máxima llegará a 32º, mientras que el cielo estará despejado durante buena parte de la jornada. La interrupción del sol se verá en momentos muy puntuales de la tarde y la noche, con unas pocas nubes pasajeras de magnitud menor.

Vuelven las lluvias Hacia el inicio de la semana, se espera que comiencen a desarrollarse eventos de inestabilidad. Para el lunes, el SMN pronostica tormentas aisladas y chaparrones, aunque con una temperatura mínima de 20º y una máxima que no pasará de 29º. Estas condiciones posibilitarán que vuelva el calor el martes, para cuando se prevé una temperatura máxima de 34º.

De todos modos, hacia el miércoles las condiciones volverán a desmejorar. Para la mitad de la semana, el SMN anticipa que habrá chaparrones durante todo el día, con vientos con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora para la primera parte de la jornada.