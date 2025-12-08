La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario realizará este viernes 12 de diciembre el último concierto de la temporada 2025 denominada "El Cine en Concierto". Bajo la batuta del maestro Javier Mas, y con la participación de invitados especiales, el público podrá disfrutar de una selección de bandas sonoras clásicas. Además, se invita a quienes se acerquen a donar artículos para la mesa navideña y alimentos no perecederos.

El director de la Orquesta, Javier Mas , destacó la particular dimensión que tendrá este último concierto de la temporada 2025, no solo por su carácter artístico sino también por su sentido comunitario: “En esta oportunidad, enmarcado dentro de la actividad solidaria junto al Movimiento Solidario Rosario —con quienes realizaremos una colecta destinada a acompañar a quienes más lo necesitan—, vamos a compartir un repertorio pensado para todas las familias, con música que forma parte de los grandes hitos de la cinematografía universal. Será una noche a toda orquesta, de gran brillantez y energía, ideal para despedir el año y augurarle a todo nuestro público un 2026 lleno de música y nuevos encuentros”.

Además, subrayó la respuesta del público durante toda la temporada 2025, que acompañó cada propuesta con entusiasmo y compromiso: “Queremos agradecer profundamente a quienes llenaron la sala en cada concierto. Ha sido una temporada con localidades agotadas, un apoyo que sentimos función tras función y que nos impulsa a seguir creciendo. Esa presencia, ese aplauso y esa confianza son el motor de nuestro trabajo”.

Finalmente, el director invitó a la comunidad a sumarse a la temporada 2026, que ya se anticipa con nuevos desafíos artísticos y una programación especialmente curada para seguir ampliando públicos: “Los esperamos en 2026 para vivir juntos nuevas experiencias musicales . Estamos preparando una temporada diversa, sólida y emocionante. Ojalá más personas se acerquen, descubran la orquesta y hagan de cada concierto una celebración compartida”.

Jornada solidaria

Para esta presentación, el Ministerio de Cultura junto al Movimiento Solidario Rosario invitan a quienes concurran a donar artículos navideños (pan dulce, budines, turrones, confites) y alimentos no perecederos, los cuales serán entregados en el Hogar de Menores Madres (Homema), Casa de la Niña, Hospital de Niños "Víctor J. Vilela", Hospital de niños Zona Norte, Maternidad Martin, a personas en situación de calle, comedores y merenderos. Las donaciones se recibirán en el hall del teatro en las instancias previas a la realización del concierto.

En relación al carácter solidario del concierto, Ricardo Camarasa, referente del Movimiento Solidario Rosario, expresó: “Desde el Movimiento Solidario trabajamos desde hace más de 15 años acompañando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En ese recorrido, entendemos que articular acciones con los distintos niveles del Estado, como en este caso con el Ministerio de Cultura, es fundamental para construir conciencia, promover derechos y brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Agradecemos especialmente a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario por sumarnos a estas actividades y poner su arte al servicio de la comunidad para desarrollar juntos una sociedad más justa e inclusiva”.

Las entradas para este concierto son gratuitas y se pueden retirar en la boletería del teatro a partir del miércoles 10 (máximo dos entradas por persona) de 10 a 12.30 y de 16 a 20.