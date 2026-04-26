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El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex bar Munich

El mes próximo se inaugurará el gimnasio de avenida Libertad y Necochea. Durante el verano se sumará un espacio gastronómico en la planta alta

26 de abril 2026 · 09:45hs
En el edificio del ex bar Munich funcionará un gimnasio y un espacio gastronómico.

En el edificio del ex bar Munich funcionará un gimnasio y un espacio gastronómico.

Si todo sale como está previsto, el parque Urquiza recuperará un espacio histórico antes de que termine mayo: el edificio donde funcionó durante décadas el ex Bar Munich, en avenida Libertad y Necochea. En menos de un mes, el gimnasio concesionado en la planta baja del lugar abrirá sus puertas. En tanto, el restaurante de la planta alta estará funcionando para el verano.

Así lo confirmaron los titulares de ambos emprendimientos a los funcionarios del área de Concesiones del municipio. "En principio, los dueños del gimnasio están trabajando para abrir en mayo. Eso nos han planteado", aseguró Alejo Molina, titular del área municipal.

En el edificio de Libertad y Necochea se están terminando los últimos detalles para acondicionar la planta baja donde funcionará el gimnasio Heroff, de la mano de la Unión Transitoria (UTE), conformada por los empresarios Hugo Sebastián Heredia, Guillermo José Imhoff y Pedro José Imhoff.

En tanto en la planta alta ya se inició el trámite de los permisos para comenzar las obras para readecuar el lugar al funcionamiento de un espacio gastronómico que trabajará los días de semana ofreciendo una propuesta de comida saludable, mientras que viernes, sábados y domingos tendrá una carta más amplia. "La idea es que las obras comiencen en mayo, con la idea de que el espacio esté habilitado para el verano", estimó Molina.

>>Leer más: El espacio donde funcionó el bar Munich tiene nuevo destino: qué se viene en el parque Urquiza

Un bar con historia

Hasta principios del año pasado, en el ex Bar Munich funcionaron una heladería, una pizzería y un salón de eventos. Fue el último destino del salón inaugurado como una chopería en las barrancas del parque Urquiza, a fines de 1927.

En enero del año pasado, la Municipalidad abrió dos licitaciones para el espacio ubicado en avenida Libertad y Necochea, con el objetivo de habilitar un gimnasio en la planta baja y bar en el piso superior.

Seis meses después, la intendencia otorgó la concesión del gimnasio. Los adjudicatarios fueron Hugo Sebastián Heredia, Guillermo José Imhoff y Pedro José Imhoff quienes resultaron ganadores a través de una Unión Transitoria (UT) que tendrá a su cargo la gestión del espacio por 8 años.

>>Leer más: Las cuatro propuestas que batallan para abrir un gimnasio en el exbar Munich

La concesión Por un lado, se pensó en dos áreas diferenciadas. En la planta superior continuar con la oferta gastronómica, pero se pensó en un gimnasio para el espacio ubicado en el subsuelo.

Mientras que para el emprendimiento gastronómico hubo un solo oferente (con un referente muy fuerte en la gastronomía vinculada a bodegones de autor con locales en barrio Martin, Abasto y Pichincha), para el centro de entrenamiento se recibieron cuatro proyectos, del que finalmente resultaron ganadores los hijos del ex entrenador de Los Pumas.

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