Las cuatro propuestas que batallan para abrir un gimnasio en el exbar Munich

La Capital habló con Alejo Molina, director General de Control y Gestión de Concesiones, quien dio detalles sobre cómo avanza el proceso licitatorio y los planes que tienen para darle un nuevo empuje al lugar. " El objetivo es que para el 2 de mayo tengamos la adjudicación hecha y le entreguemos la llave a los ganadores, así arrancan con las obras . Después hay todo un proceso en el cual las iniciativas pueden sufrir modificaciones porque se envían las obras a Planeamiento y ellos define si hay que hacer o no cambios a los proyectos", señaló el directivo.

Otra propuesta viene de la mano de los hermanos Pedro y Guillermo Imhoff, más un tercer socio, Sebastián Heredia. El proyecto busca abrir un gimnasio y centro de salud con foco en el entrenamiento de alto rendimiento y el bienestar físico. También se presentó una oferta para abrir un nuevo local de la cadena Fortress Training Club, oriunda de la ciudad de Santa Fe, que incluye actividades como fitness, kinesiología, escalada y musculación. La cuarta propone instalar a una marca ya conocida en la ciudad que es Training Center, que lleva abiertas más de diez sucursales y sigue expandiéndose en suelo local.

"Los cuatro oferentes entienden que habrá entre 900 y 1.000 socios potenciales con quienes podrán trabajar en la zona. Es mucha gente, pensada para que fluya en ese espacio y dinamizarlo. El complejo fue construido para ser un restaurante y un salón de eventos, pero los vecinos a este último no lo quieren y por eso no funcionó, además de que tendría que haber operado como salón todo el año y no fue así. Por eso decidimosmantener un bar en la parte de arriba que pueda vincularse con el gimnasio", indicó Molina y agregó que para la concesión gastronómica se presentó una sola oferta de los socios que hoy administran las marcas La Social y El Popular, con una idea de instalar un comedor de características similares.

Desde el punto de vista económico, cada iniciativa tiene un canon mínimo que establece la Municipalidad. Sin embargo, también es analizado el plan comercial para ver si lo que ofrecen es atractivo y qué beneficios pueden aportar a la ciudad. Se evalúan esos aspectos, junto con la propuesta edilicia, es decir, la obra a construir en el lugar, además de la solvencia económica y la trayectoria de los proponentes. Una vez definidos los ganadores, el directivo municipal sostuvo que los plazos de obra los tienen calculados de ocho meses a un año, por lo que el complejo podría estar abierto para el próximo verano.

Un gimnasio de categoría

La Capital accedió a un detalle de dos de los cuatro proyectos que planean cambiarle la cara al subsuelo del ex Munich. Uno es el de la sociedad Diecinueve SRL, encabezado por Moresco, para abrir una franquicia de la cadena Bigg, que en la actualidad tiene presencia en ocho países. Se trata de un nombre con peso en el sector y que en Argentina exhibe como dueño a Guido Mazzoni, pareja de la modelo Sol Pérez. En su leitmotiv, la firma asegura crear un espacio donde las personas puedan mejorar su bienestar físico y emocional sin importar su nivel de experiencia para que el camino a una vida saludable se vuelva accesible para todos.

WhatsApp Image 2025-03-12 at 13.09.49.jpeg Renders del proyecto para abrir una sucursal de la cadena de gimnasios BIGG. Foto: gentileza BIGG.

"Ellos pasaron de ser un gimnasio de CrossFit convencional a abarcar muchos tipos de ejercitamientos y así lograron expandirse. Nos pareció muy interesante lo que proponían y me contacté para traer la marca a Rosario en febrero del 2022. Trabajan con maquinaria importada y ofreciendo todo tipo de entrenamientos, desde alguien que recién arranca, hasta un deportista que entrena para complementar con deportes como el rugby o fútbol. Tenemos una aplicación que trabaja con datos cruzados, la persona se loguea y puntea cómo viene con el entrenamiento, los objetivos que tiene y desde allí puede hacer toda la gestión, reservar la clase y acceder a una rutina específica con un coach porque cada trato es personalizado", aseguró Moresco.

Gimnasio 2.jpeg

El referente de Bigg en Rosario contó que las rutinas duran entre 45 y 50 minutos, en cuatro bloques divididos por dos minutos de pausa. La metodología que se utiliza fue elaborada especialmente por la marca y fusiona distintos trabajos, como puede ser un bloque de entrenamiento cardio con uno de fuerza y cada asistente puede combinarlos para lograr un ejercicio completo. La figura del entrenador también es clave ya que monitorea el avance de cada alumno, controlando las posturas durante la clase, que nadie sufra una lesión y realice de forma correcta los movimientos, pero también después de las clases, contactándose para evaluar la evolución del entrenamiento y los cambios que quieran introducirse.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sol Perez (@lasobrideperez)

Entre los espacios que sumará Bigg en caso de ganar la concesión, están contemplados: una sala para entrenamiento de peso libre, una para musculación con máquinas de primer nivel, una habitación con sauna, otra para crioterapia y tratamiento de lesiones, más un sector al aire libre para que la gente pueda realizar sus rutinas y anexar clases como pueden ser de yoga o elongación. La cuota hoy ronda los $60 mil e incluye acceso a todas las áreas que aloja.

Gimnasio 3.jpg

"El parque Urquiza es un punto icónico para todos los deportistas que van a entrenar en Rosario. La idea es darle un valor agregado a ese espacio abriendo un buen centro de entrenamiento, hay mucho potencial alrededor, lugar para estacionar y edificios donde muchas personas no tienen su gimnasio dentro y pueden encontrar en Bigg un lugar a la altura. Otro beneficio del esquema de funcionamiento es que toda persona que quiera entrenar tiene que hacerlo a través de la aplicación, cada miembro se da de alta en el sistema y queda un registro de los asistentes, lo que garantiza transparencia en todas las operaciones que hagamos", remarcó Moresco.

Familia con tradición deportiva

Otro proyecto que se presentó para competir en el complejo es el de la familia Imhoff, apellido con trayectoria en el ámbito del deporte ya que Pedro y Guillermo son, además de deportistas, hijos de José Luis Imhoff, exentrenador de Los Pumas y exministro de Salud de la provincia de Santa Fe. Junto a Heredia como tercer socio, buscarán abrir Heroff, un centro donde se combine entrenamiento, salud y estética deportiva. Según Pedro, el objetivo es dividirlo en tres sectores distintos: de baja, media y alta intensidad.

Heroff.jpg Renders del gimnasio Heroff que los Imhoff proyectan abrir en el Parque Urquiza. Foto: gentileza Estudio Albertalli.

"Si sale la concesión vamos a construir un salón multifunción donde se va a practicar disicplinas como el yoga, la meditación, más clases convencionales, ejercicios de funcional o de fuerza y cardio. Además, la idea, teniendo en cuenta el barrio, es dar clases a adultos mayores que, a veces, se complica en gimnasios tradicionales. Todas las máquinas las compramos en el exterior y las fuimos probando con mi hermano Guillermo y mi otro hermano Juan, que también está muy presente en el proyecto", aseguró Imhoff, quien sostuvo que otro plan que tienen es trabajar en conjunto con la Municipalidad en actividades que hoy realizan como la Calle Recreativa y en acciones como ofrecer becas para deportistas de Rosario.

A su vez, planean instalar una sala de recuperación pensada tanto para una persona que se está entrenando para una competencia como para alguien que simplemente quiere recuperarse. Contará con sillones masajeadores, sauna, baño de hielo frío, todo en un mismo lugar, promoviendo la recuperación activa. "Trabajo como entrenador personal junto con mi hermano Guillermo desde 2016 y la idea ahora, ya finalizada nuestra práctica deportiva, es enfocarnos por completo en este propósito y abrir un gimnasio para los ciudadanos de Rosario. Tenemos ganas de dar un salto y hacer realidad un sueño que compartimos con nuestros socios y nuestra familia", indicó Imhoff.