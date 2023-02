Todo nuevo: las obras en marcha para los bares del parque Urquiza 

Por un lado, se quedó con la concesión para manejar el local de la ex estación Rosario, que funcionó bajo el nombre de Le Park y para el cual encaró un proceso de remodelación íntegro. Su historia con el bar del Anfiteatro, sin embargo, cambió a lo largo del tiempo. Si bien antes de la pandemia obtuvo su adjudicación de parte de la Municipalidad de Rosario, las obras se demoraron y provocaron un cambio en la estructura societaria. De esta forma, Santana se desvinculó como inversor y continúa involucrado, ahora comandando lo que será su área gastronómica.

Pero su interés por la zona no se circunscribe solamente a estos dos espacios, ya que el empresario mira con interés al complejo donde supo estar el emblemático ex bar Munich de Avenida Libertad y Necochea y que hoy alberga a un drugstore y a las marcas de helado Gianduia y de pizzas Lemmy’s.

El mismo opera bajo una concesión municipal que ganó el grupo Cuatromásuno SRL, al frente de la cadena de bares Queens. Santana confirmó a Negocios su interés de competir con una iniciativa propia cuando vuelva a abrirse su licitación dentro de dos años.

“Yo me aferro a las cosas, elegí estar solo en la vida, me apasioné por el trabajo y desde mi interés por los negocios me parece muy importante revalorizar zonas como el Parque Urquiza. Por eso, ambos proyectos contemplan la construcción de baños públicos y otras obras pensadas para la gente que no va solo a consumir sino que recorre el parque, que hace deportes y va a pasear", señaló Santana.

78939814.jpg Foto: Marcelo Rubén Bustamante / La Capital

Bar de la ex estación Rosario Este

Bajo el nombre de Lemon Park, Santana se mueve a contrarreloj para concretar la apertura del bar que se encuentra sobre calle Chacabuco entre 9 de Julio y 3 de Febrero. La propuesta se centra en potenciar la relación del comercio con el parque, respetando la impronta del edificio patrimonial y reforzando el vínculo entre espacio público, privado y en armonía con la naturaleza del parque.

thumbnail_IMG-20230223-WA0012.jpg Así será el bar que se encuentra junto a la cancha de basquet del Parque Urquiza.

Las obras respetarán la fachada y su materialidad, aunque se vienen realizando cambios estructurales en su interior que implicaron una ampliación de la cocina y la construcción de baños para uso de los clientes, tanto dentro como fuera del local. A su vez, se harán baños de acceso libre que podrán usar las mismas personas que trabajan o recorren el parque, en una estructura liviana tipo contenedor con revestimiento de chapa y accesibles para personas con movilidad reducida.

“Se me ocurrió hacer una barra para ofrecer comida tipo take away, un servicio que tiene un costo más económico para que las personas que vienen al parque puedan consumir. Vamos a tener un despacho de café, facturas, porciones de pizza y otras opciones para que la gente se lleve y también vamos a construir todo un banco público alrededor del árbol gomero que hay en el lugar para que las personas puedan comprar y sentarse allí", contó Santana.

Además de preservarse el arbolado existente en toda el área, se realizará una nueva plantación de limoneros en vinculación con el nombre del comercio. De acuerdo al proyecto, los limones serán cosechados y estarán a disposición de quienes visiten el bar y el parque. Otro punto a destacar es que incluirán un contenedor para la oficina de Parque y Paseos que, según el gastronómico, se ubicará contiguo al módulo de baños públicos y servirá como almacenaje de elementos de las personas que trabajan en el parque.

“Adentro el lugar va a tener espacio para 24 cubiertos porque se achicó el salón en pos de agrandar la cocina y hacer los baños, pero afuera va a haber mesas con atención para 60 personas. El menú incluirá sándwiches, minutas, ensaladas, tartas, más cafetería con pastelería y opciones para público celíaco”, indicó Santana.

Bar del Anfiteatro

Tal como señaló La Capital en una nota sobre este tema el año pasado, Santana obtuvo la adjudicación del bar del Anfiteatro a mediados de la segunda gestión de Mónica Fein, pero las demoras burocráticas patearon casi un año el trámite de las obras luego llegaron la pandemia y la crisis que terminaron por asestar el golpe final a este primer proyecto. Pese a que no parecía reflotar, hacia el 2021 aparecieron nuevos socios dispuestos a invertir en el negocio.

Tras varias idas y vueltas, los inversores actuales detrás de su inauguración son los socios: Juan Pablo Saint Girons, al frente de la productora de espectáculos Límite Producciones, y Juan Carlos Vargas, titular de la agencia inmobiliaria Adelante y Maximiliano Camp. Por su parte Santana se hará cargo de dirigir todo lo referido a la gastronomía del espacio, al cual busca darle una impronta similar al bar Lemon Park.

thumbnail_008.jpg El proyecto para el bar del Anfiteatro.

“La idea es ofrecer también un expendio para take away, así las personas que pasan pueden retirar productos de cafetería y comida sin necesidad de ocupar una mesa. Además, ambos lugares contarán con servicio de atención porque nos parece importante la figura del mozo, no como antes que tenías que ir a pedir a la barra y retirar cuando te avisaban”, señaló Santana.

Si bien los trabajos subterráneos ya están finalizados, el día 20 de febrero estaba previsto que se instale la estructura del bar que fue diseñada y prefabricada en material seco por el Ingeniero Diego Gindin. Una vez montada, las tareas que le siguen comprenden agregar las aberturas de aluminio, las puertas, la barra de mármol y otros detalles para completar su instalación, apuntando a abrir en el mes de mayo.

El arquitecto Ariel Scaglione, a cargo de las refacciones que se están llevando a cabo en el espacio, detalló a Negocios que se va a mejorar la totalidad del entorno del edificio con nueva iluminación y nuevos cestos. Se suman también veredas que van a facilitar la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y que incluirán una banda podotáctil en pos de facilitar la movilidad de las personas con disminución visual.

Otro atractivo del predio gastronómico a estrenar es que contará con atención para unos 160 cubiertos, será la habilitación de la terraza con vista privilegiada al escenario del Anfiteatro y al estilo “verde”, es decir, parcialmente cubierta por vegetación. “Otro de los objetivos que se buscó fue disminuir la superficie de impermeabilización del suelo al trasladar m2 de la planta baja hacia arriba, ampliando la superficie de suelo absorbente”, precisó Scaglione.

Por último, el arquitecto destacó que se modificará la disposición de la reja en el perímetro inmediato del edificio del bar, generando nuevos espacios de terrazas para el Anfiteatro. Esto implica que ahora el predio de espectáculos sumará más m2 permitiendo una mayor afluencia de público.

Ver un show desde la terraza del bar

Un dato de color es que, una vez abierto y funcionado, las personas podrán adquirir los tickets de un show con el servicio de terraza agregado. Esto implica que podrán ver el espectáculo desde las mesas del bar con servicio de comida y bebida.