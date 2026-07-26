La Capital | La Ciudad | El Niño

El Niño: desmienten una "catástrofe" climática, pero llaman a ajustar los planes de contingencia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de El Niño a la región, que permanecerá al menos hasta abril de 2027

Matías Petisce

Por Matías Petisce

26 de julio 2026 · 09:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ante el fenómeno de El Niño se intensifican las tareas de limpieza de canales de desagüe.

Ante el fenómeno de El Niño se intensifican las tareas de limpieza de canales de desagüe.
El Niño: desmienten una catástrofe climática, pero llaman a ajustar los planes de contingencia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de El Niño a la región, por eso los organismos municipales y provinciales ya preparan estrategias para paliar sus efectos.

Especialistas consultados por La Capital despejaron mitos respecto a una categoría de evento asociado a una "catástrofe" y aseguraron que lo más importante será estar preparados para enfrentar eventuales contingencias. “No es cierto que va a llover todo el tiempo, pero sí que podría haber acumulados o crecidas de ríos y arroyos por el drenaje de las lluvias que se presentarán en el norte de Sudamérica", apuntaron.

El SMN asegura que las irregularidades de la temperatura del mar del océano Pacífico ecuatorial muestran anomalías positivas en toda la región, con máximos cerca de la costa sudamericana.

Qué es El Niño

El organismo confirmó que de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre de julio a septiembre 2026 hay probabilidad cercana al ciento por ciento de que se mantenga la fase de El Niño. Es decir, fenómeno ya llegó y se quedará hasta abril del 2027, de acuerdo a los modelos meteorológicos. Desde la provincia estimaron que entre octubre y diciembre serían los meses de mayor impacto en Santa Fe.

“A nivel continental ya se está manifestando, porque para que eso pase las temperaturas deben superar el rango de los 0.5 grados en la zona ecuatorial, que sería el norte y específicamente las aguas del Pacífico al noroeste de Sudamérica", apuntó la observadora meteoróloga Vanessa Balchunas.

Esa temperatura de las aguas oceánicas incidirá en la cantidad de nubosidad que ingresará al continente con la ayuda de los vientos del oeste, que la empujarán con mayor intensidad.

>> Leer más: Alerta por la llegada de El Niño: se viene una temporada húmeda y con intensas precipitaciones

“Eso le va a aportar más humedad y condensación a zonas continentales, selváticas, que van a tener la posibilidad de precipitar con mayor continuidad y formación de tormentas”, explicó.

Por su parte, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) anticiparon que las consecuencias potenciales para Santa Fe incluirían acumulados mensuales que podrían situarse por encima de la media histórica, con una mayor recurrencia de tormentas de desarrollo vertical y carácter entre fuerte y severo”.

De esa forma, indicaron que “también se generaría una saturación temprana de los suelos, lo que reduciría la capacidad de absorción y aumentaría la escorrentía superficial hacia canales y arroyos en las cuencas hídricas de la región”. Y que, por consiguiente, eso provocará “un aumento sostenido de las lluvias en las altas cuencas de los ríos Paraná e Iguazú podría derivar en una crecida de los niveles del río hacia el inicio de 2027”.

Mitos de El Niño

Balchunas despejó uno de los mitos corrientes cada vez que se anuncia la llegada de El Niño, asociada a una fase cálida y húmeda, aunque aclaró que no se trata de una catástrofe ambiental sino un fenómeno climático que tendrá su aparición habitual como tantos otros.

“No va a llover todo el tiempo en esta zona, pero sí habrá mayor cantidad de lluvias en zonas limítrofes, en países que están al norte de Sudamérica, que van a sentir los efectos de este fenómeno de mayor manera”, aclaró.

Y completó que “sí impacta de manera presente, con muchas más lluvias en noviembre en el norte de Sudamérica”, y que “su incidencia de aumento de lluvias fuera de temporada sería durante diciembre y enero”.

En ese contexto, dijo que habrá que evaluar si realmente serán o lluvias o tormentas en donde pueden estar presentes las precipitaciones no tan abundantes, pero sí habrá posibilidad de granizo.

“Hablar de El Niño no siempre es hablar de mucha lluvia, es hablar de humedad, de tormentas, de precipitaciones abundantes, pero también aprender a sectorizar en dónde van a ir ocurriendo”, sostuvo.

En ese marco aseguró que “es imposible” trazar un pronóstico a cien días y que habrá que monitorear en cada espacio y evaluar las condiciones geográficas y ambientales para anticiparse a las consecuencias. Y además que “es posible que el impacto de este fenómeno no llegue de manera catastrófica como anuncian muchos”.

Crecida de los ríos

No obstante, señaló que esas regiones estarán afectadas por mayor cantidad de precipitaciones y, en consecuencia, toda esa lluvia escurrirá en la cuenta del Plata y desembocará en los ríos de la Argentina como el Paraná.

“La posibilidad de que si llueve mucho los ríos aumenten su caudal y generen algún tipo de problema es real. Pero esto debe ser vigilado correctamente. En Argentina entre agosto y noviembre el sistema de lluvias suele aumentar”, respondió ante la consulta.

Es por eso que la agenda de obras públicas del segundo semestre del municipio y provincia está marcada por el pronóstico sobre el efecto de El Niño. Mientras el gobierno provincial se encarga de tareas a mayor escala, Rosario realizará más de 300 intervenciones para prevenir anegamientos e inundaciones.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Sebastián Chale, confirmó que el plan de trabajo se articula con el de la provincia para mejorar las condiciones de los canales Salvat e Ibarlucea y los arroyos Ludueña y Saladillo. “Lo complementamos con el mismo trabajo en canales secundarios, emisarios y zanjas que desaguan en los cursos principales”, explicó.

El titular de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, uno de los expositores sobre las obras y los planes de contingencia para afrontar El Niño en Santa Fe.

El titular de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, uno de los expositores sobre las obras y los planes de contingencia para afrontar El Niño en Santa Fe.

Tareas de limpieza

Por su parte, el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, comentó respecto a las reuniones realizadas en el marco del plan de contingencia.

>> Leer más: Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

"Venimos trabajando en los pedidos estructurales tales como limpieza de canales, troncales y defensas de distintos lugares provincia, y no estructurales, que consiste en acompañar a intendentes y presidentes comunales en la elaboración de planes de contingencia para poner en marcha cuando se generen estas condiciones de lluvias y tormentas. Nos preparamos para escenarios críticos de lluvias y tormentas", detalló a este diario.

Por ello Balchunas hizo hincapié en la incidencia de lluvias de acuerdo a la cantidad de milímetros que se puedan precipitar en corto plazo, lo cual suele generar anegamientos en vastas zonas de la provincia y municipios.

"Hay que estar preparados para poder resguardar vidas, recursos materiales y satisfacer necesidades de la población en caso de que las lluvias superen más de 150 milímetros en un corto periodo y no en varios días. Ninguna ciudad puede drenar rápidamente esa cantidad de agua y tenemos que saber que la lluvia es un fenómeno que no podemos frenar, pero sí podemos estar preparados y concientizándonos para eh amortiguar el impacto", sostuvo.

Noticias relacionadas
El Niño cambia el clima. Granizo, tormentas y alertas en gran parte del país

Alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el país: ya cayó granizo en el Amba

El shopping Portal Rosario apuesta a una nueva etapa comercial de la mano de nuevas marcas.

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El recital gratuito que brindó Fito Páez en el Monumento fue uno de los grandes atractivos turísticos del primer semestre del año.

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Rosario tiene por primera vez su feria del libro pensada especialmente para infancias y adolescencias.

Planazo de domingo: una feria que invita a leer a infancias y adolescencias

Ver comentarios

Las más leídas

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Fue campeón con Newells, se marchó hace años y ahora vuelve al fútbol argentino

Fue campeón con Newell's, se marchó hace años y ahora vuelve al fútbol argentino

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Lo último

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Copa Santa Fe: Argentino enfrenta a Central, en el masculino y Adiur a SocialLux, en el femenino

Copa Santa Fe: Argentino enfrenta a Central, en el masculino y Adiur a SocialLux, en el femenino

Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

La tienda francesa Kiavi abrirá su local antes de fin de año. También se preparan para cortar cintas Decathlon, Indian, Balmohk, Only y Jack & Jones

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
El Niño: desmienten una catástrofe climática, pero llaman a ajustar los planes de contingencia

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Niño: desmienten una "catástrofe" climática, pero llaman a ajustar los planes de contingencia

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Por Marcelo Castaños
La Región

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado
Política

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

La trastienda del acuerdo entre los Milei y Pullaro por la A012

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La trastienda del acuerdo entre los Milei y Pullaro por la A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Fue campeón con Newells, se marchó hace años y ahora vuelve al fútbol argentino

Fue campeón con Newell's, se marchó hace años y ahora vuelve al fútbol argentino

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

El uno x uno de Newells: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Ovación
Un decepcionante domingo de Franco Colapinto y Alpine en Hungría antes de las vacaciones
Ovación

Un decepcionante domingo de Franco Colapinto y Alpine en Hungría antes de las vacaciones

Un decepcionante domingo de Franco Colapinto y Alpine en Hungría antes de las vacaciones

Un decepcionante domingo de Franco Colapinto y Alpine en Hungría antes de las vacaciones

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

Frank Kudelka tras el triunfo en el debut: Creo mucho en estos jugadores

Frank Kudelka tras el triunfo en el debut: "Creo mucho en estos jugadores"

Policiales
Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida
La Ciudad

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Planazo de domingo: una feria que invita a leer a infancias y adolescencias

Planazo de domingo: una feria que invita a leer a infancias y adolescencias

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Roscas flojas

Por Jorge Asís
Opinión

Roscas flojas

Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

El uno x uno de Newells: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada
La Región

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe
La Ciudad

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales
Policiales

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo
La Ciudad

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Por Redaccion Comercial
La Capital

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos
Zoom

Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal
La Ciudad

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe
Policiales

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Central y su pobre debut en el Clausura: las malas tuvieron más peso que las buenas

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y su pobre debut en el Clausura: las malas tuvieron más peso que las buenas

Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas
La Ciudad

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura
La Ciudad

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo
Policiales

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista
Economía

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
La Ciudad

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto