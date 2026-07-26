El Niño: desmienten una "catástrofe" climática, pero llaman a ajustar los planes de contingencia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de El Niño a la región, que permanecerá al menos hasta abril de 2027

Ante el fenómeno de El Niño se intensifican las tareas de limpieza de canales de desagüe.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de El Niño a la región, por eso los organismos municipales y provinciales ya preparan estrategias para paliar sus efectos .

Especialistas consultados por La Capital despejaron mitos respecto a una categoría de evento asociado a una "catástrofe" y aseguraron que lo más importante será estar preparados para enfrentar eventuales contingencias. “No es cierto que va a llover todo el tiempo, pero sí que podría haber acumulados o crecidas de ríos y arroyos por el drenaje de las lluvias que se presentarán en el norte de Sudamérica", apuntaron.

El SMN asegura que las irregularidades de la temperatura del mar del océano Pacífico ecuatorial muestran anomalías positivas en toda la región, con máximos cerca de la costa sudamericana.

El organismo confirmó que de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre de julio a septiembre 2026 hay probabilidad cercana al ciento por ciento de que se mantenga la fase de El Niño. Es decir, fenómeno ya llegó y se quedará hasta abril del 2027 , de acuerdo a los modelos meteorológicos. Desde la provincia estimaron que entre octubre y diciembre serían los meses de mayor impacto en Santa Fe.

“A nivel continental ya se está manifestando, porque para que eso pase las temperaturas deben superar el rango de los 0.5 grados en la zona ecuatorial, que sería el norte y específicamente las aguas del Pacífico al noroeste de Sudamérica", apuntó la observadora meteoróloga Vanessa Balchunas.

Esa temperatura de las aguas oceánicas incidirá en la cantidad de nubosidad que ingresará al continente con la ayuda de los vientos del oeste, que la empujarán con mayor intensidad.

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“Eso le va a aportar más humedad y condensación a zonas continentales, selváticas, que van a tener la posibilidad de precipitar con mayor continuidad y formación de tormentas”, explicó.

Por su parte, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) anticiparon que las consecuencias potenciales para Santa Fe incluirían acumulados mensuales que podrían situarse por encima de la media histórica, con una mayor recurrencia de tormentas de desarrollo vertical y carácter entre fuerte y severo”.

De esa forma, indicaron que “también se generaría una saturación temprana de los suelos, lo que reduciría la capacidad de absorción y aumentaría la escorrentía superficial hacia canales y arroyos en las cuencas hídricas de la región”. Y que, por consiguiente, eso provocará “un aumento sostenido de las lluvias en las altas cuencas de los ríos Paraná e Iguazú podría derivar en una crecida de los niveles del río hacia el inicio de 2027”.

Mitos de El Niño

Balchunas despejó uno de los mitos corrientes cada vez que se anuncia la llegada de El Niño, asociada a una fase cálida y húmeda, aunque aclaró que no se trata de una catástrofe ambiental sino un fenómeno climático que tendrá su aparición habitual como tantos otros.

“No va a llover todo el tiempo en esta zona, pero sí habrá mayor cantidad de lluvias en zonas limítrofes, en países que están al norte de Sudamérica, que van a sentir los efectos de este fenómeno de mayor manera”, aclaró.

Y completó que “sí impacta de manera presente, con muchas más lluvias en noviembre en el norte de Sudamérica”, y que “su incidencia de aumento de lluvias fuera de temporada sería durante diciembre y enero”.

En ese contexto, dijo que habrá que evaluar si realmente serán o lluvias o tormentas en donde pueden estar presentes las precipitaciones no tan abundantes, pero sí habrá posibilidad de granizo.

“Hablar de El Niño no siempre es hablar de mucha lluvia, es hablar de humedad, de tormentas, de precipitaciones abundantes, pero también aprender a sectorizar en dónde van a ir ocurriendo”, sostuvo.

En ese marco aseguró que “es imposible” trazar un pronóstico a cien días y que habrá que monitorear en cada espacio y evaluar las condiciones geográficas y ambientales para anticiparse a las consecuencias. Y además que “es posible que el impacto de este fenómeno no llegue de manera catastrófica como anuncian muchos”.

Crecida de los ríos

No obstante, señaló que esas regiones estarán afectadas por mayor cantidad de precipitaciones y, en consecuencia, toda esa lluvia escurrirá en la cuenta del Plata y desembocará en los ríos de la Argentina como el Paraná.

“La posibilidad de que si llueve mucho los ríos aumenten su caudal y generen algún tipo de problema es real. Pero esto debe ser vigilado correctamente. En Argentina entre agosto y noviembre el sistema de lluvias suele aumentar”, respondió ante la consulta.

Es por eso que la agenda de obras públicas del segundo semestre del municipio y provincia está marcada por el pronóstico sobre el efecto de El Niño. Mientras el gobierno provincial se encarga de tareas a mayor escala, Rosario realizará más de 300 intervenciones para prevenir anegamientos e inundaciones.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Sebastián Chale, confirmó que el plan de trabajo se articula con el de la provincia para mejorar las condiciones de los canales Salvat e Ibarlucea y los arroyos Ludueña y Saladillo. “Lo complementamos con el mismo trabajo en canales secundarios, emisarios y zanjas que desaguan en los cursos principales”, explicó.

El titular de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, uno de los expositores sobre las obras y los planes de contingencia para afrontar El Niño en Santa Fe. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tareas de limpieza

Por su parte, el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, comentó respecto a las reuniones realizadas en el marco del plan de contingencia.

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"Venimos trabajando en los pedidos estructurales tales como limpieza de canales, troncales y defensas de distintos lugares provincia, y no estructurales, que consiste en acompañar a intendentes y presidentes comunales en la elaboración de planes de contingencia para poner en marcha cuando se generen estas condiciones de lluvias y tormentas. Nos preparamos para escenarios críticos de lluvias y tormentas", detalló a este diario.

Por ello Balchunas hizo hincapié en la incidencia de lluvias de acuerdo a la cantidad de milímetros que se puedan precipitar en corto plazo, lo cual suele generar anegamientos en vastas zonas de la provincia y municipios.

"Hay que estar preparados para poder resguardar vidas, recursos materiales y satisfacer necesidades de la población en caso de que las lluvias superen más de 150 milímetros en un corto periodo y no en varios días. Ninguna ciudad puede drenar rápidamente esa cantidad de agua y tenemos que saber que la lluvia es un fenómeno que no podemos frenar, pero sí podemos estar preparados y concientizándonos para eh amortiguar el impacto", sostuvo.