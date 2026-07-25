En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal El dato implica un crecimiento de alrededor del 10 por ciento en relación al mismo lapso de 2025. En total, se rescataron 118 animales, la mayoría perros 25 de julio 2026 · 06:30hs

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal.

La Oficina de Protección Animal de la Municipalidad intervino en lo que va del año en 740 situaciones relacionadas con maltrato animal y concretó 118 rescates, la mayoría de perros. Estos números marcan un crecimiento de alrededor del 10 por ciento en las actuaciones realizadas en relación al mismo lapso de 2025.

“El crecimiento de las intervenciones muestra una mayor presencia del Estado, pero también más conciencia de los vecinos a la hora de denunciar estas situaciones”, destacó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, y resaltó: “Cada denuncia nos permite actuar, proteger a los animales y, cuando es necesario, avanzar con los rescates. Gran parte de este trabajo lo hacemos con las organizaciones proteccionistas y los demás organismos involucrados, con quienes venimos actuando de forma coordinada y atentos a sus requerimientos”.

Las actuaciones de la Oficina de Protección Animal comienzan con las denuncias que se realizan al 147 por situaciones vinculadas al maltrato animal. A partir de esos avisos, los inspectores (en algunos casos acompañados por un veterinario) se dirigen al lugar para constatar el estado del animal, evaluando aspectos como las condiciones de salud, de higiene y el entorno en el que se encuentra.

Un "plan de mejoras" para los animales Como primera instancia, el equipo propone a los dueños de los animales un “plan de mejoras”, que incluye sugerencias de castración y atención sanitaria, entre otras cosas. Luego, se hace un seguimiento del caso y, si no hubo ninguna mejora o se agrava la situación, se procede al rescate del animal para ponerlo a resguardo y recuperarlo en un hogar de tránsito, hasta buscar una adopción definitiva. Esto se lleva a cabo a partir del trabajo conjunto que se viene realizando con las organizaciones proteccionistas.