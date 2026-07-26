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Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

La intervención se realizó en el Sanatorio de la Mujer. El paciente, de 14 años, tenía un problema abdominal colónico. Utilizaron el sistema Da Vinci

26 de julio 2026 · 10:06hs
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Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

Un centro de salud de Rosario llevó a cabo la primera cirugía 100% robótica pediátrica abdominal colónica de Santa Fe. La intervención se llevó adelante en un paciente de 14 años en el Centro de Cirugía Robótica Rosario, del Sanatorio de la Mujer. El procedimiento fue realizado mediante el sistema Da Vinci, por un equipo multidisciplinario.

El Centro de Cirugía Robótica Rosario, que funciona en el Sanatorio de la Mujer, hizo esta primera cirugía robótica pediátrica abdominal colónica de Rosario y de la provincia de Santa Fe. El paciente de 14 años presentaba una patología abdominal colónica que requería tratamiento quirúrgico. Luego de la evaluación clínica y de los estudios correspondientes, el equipo médico definió realizar el procedimiento mediante un abordaje mínimamente invasivo asistido por el sistema robótico Da Vinci.

La elección de esta tecnología respondió a las características particulares del caso y a la necesidad de trabajar con un alto nivel de precisión dentro de un espacio anatómico reducido.

Alta complejidad

Durante el procedimiento, los profesionales identificaron y resecaron el segmento intestinal comprometido. Posteriormente realizaron una anastomosis, es decir, la unión de los extremos del intestino para restablecer su continuidad.

Además, durante la intervención se utilizó fluorescencia con verde de indocianina, una herramienta que permite evaluar en tiempo real la vascularización de los tejidos y controlar el adecuado flujo sanguíneo en el sector donde se realiza la unión intestinal.

Esta información complementaria aportó mayor seguridad y precisión al momento de tomar decisiones durante la cirugía.

El aporte de la robótica

La cirugía robótica brinda al profesional una visión tridimensional ampliada del campo quirúrgico y permite operar mediante instrumentos articulados con un alto grado de movilidad, precisión y control.

Estas características adquieren especial relevancia en los pacientes pediátricos, debido a que su anatomía presenta espacios más pequeños y requiere maniobras especialmente delicadas.

El sistema reproduce los movimientos realizados por el cirujano desde una consola, eliminando temblores involuntarios y permitiendo efectuar movimientos precisos dentro del abdomen.

El robot no funciona de manera autónoma ni reemplaza al profesional. Cada acción es comandada en tiempo real por el cirujano, mientras el resto del equipo trabaja de manera coordinada junto al paciente.

El procedimiento se realiza mediante pequeñas incisiones, lo que puede contribuir a reducir el trauma sobre los tejidos, el dolor posoperatorio y el tiempo de recuperación, en comparación con una cirugía abierta.

Un trabajo interdisciplinario

La intervención requirió una planificación conjunta y la participación de profesionales de diferentes especialidades durante la evaluación previa, la cirugía y el seguimiento posterior del paciente.

El equipo estuvo integrado por los doctores Gustavo Marcucci, Ezequiel Bianchin, Ana Giavaresco, Karen Liljeström, Francisco Casiello y Magdalena Raffo. La realización de esta primera cirugía robótica pediátrica abdominal colónica representa un nuevo avance para la medicina de alta complejidad de Rosario y de la provincia de Santa Fe.

También amplía las posibilidades de aplicación de la cirugía robótica en pacientes pediátricos y permite abordar procedimientos complejos mediante técnicas mínimamente invasivas, combinando tecnología, experiencia profesional y trabajo interdisciplinario.

Desde el Centro de Cirugía Robótica Rosario destacaron que este nuevo hito consolida el desarrollo de la cirugía robótica en la región y abre nuevas posibilidades para ofrecer tratamientos adaptados a las características y necesidades de cada paciente.

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