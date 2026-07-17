Alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el país: ya cayó granizo en el Amba

El SMN emitió alertas por tormentas, viento y nevadas en distintas provincias. Hubo caída de granizo en algunos puntos y anticipan un domingo sin lluvias

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El Niño cambia el clima. Granizo, tormentas y alertas en gran parte del país

El avance de un sistema de tormentas sobre el centro del país comenzó a hacerse sentir este viernes con lluvias intensas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por fenómenos de variada intensidad en gran parte del territorio argentino.

La situación meteorológica está asociada a los efectos de El Niño , que en los últimos días modificó la circulación atmosférica y provocó un escenario de contrastes: tormentas en el centro del país, calor inusual en el norte, riesgo extremo de incendios en Córdoba y fuertes nevadas en la cordillera.

Desde las primeras horas de este viernes, vecinos de distintos municipios bonaerenses compartieron imágenes de lluvia intensa y granizo en redes sociales.

El SMN mantiene alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, además de otras localidades del norte bonaerense.

AHORA: tormenta muy fuerte con granizo, lluvia y ráfagas en Lobos, BsAs. La zona está bajo alerta oficial desde hace varias horas.

Cred autor. pic.twitter.com/3Vv4cXequ2 — Nacho López Amorín (@MeteoNacho) July 17, 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, el organismo pronosticó para este viernes una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%, con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas del sector norte de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde las lluvias tenderán a disminuir y quedarán algunos chaparrones aislados.

Alerta por fuertes tormentas.

Con granizo

Aquí en Ezeiza Cañuelas,está pasando

Se dirige para capital, guarden todo pic.twitter.com/658zvUvTzK — Albert (@AlberCarp4) July 17, 2026

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El sábado continuará la inestabilidad sobre el Amba. El pronóstico anticipa tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con temperaturas entre los 14 y los 18 grados.

Para el domingo, cuando Argentina enfrente a España en la final del Mundial 2026, las condiciones mejorarán.

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias para la Ciudad de Buenos Aires. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 15.

Qué provincias están bajo alerta

Además de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas para:

Santa Fe

Entre Ríos

Corrientes

Chubut

Santa Cruz

En tanto, también rigen alertas por nevadas en sectores cordilleranos.

>> Leer más: Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Las provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan permanecen bajo alerta naranja, mientras que La Rioja y Santa Cruz tienen alerta amarilla por acumulaciones significativas de nieve.

Fuertes vientos y viento Zonda

El viento será otro de los fenómenos destacados durante las próximas horas.

Las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán están bajo alerta naranja por ráfagas intensas.

Además, rige alerta amarilla para Chaco, Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones y San Juan.

En sectores cordilleranos de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán también se espera la presencia de viento Zonda.

El Niño cambia el escenario climático

Los especialistas atribuyen este cambio brusco en las condiciones meteorológicas al fortalecimiento de El Niño, que favorece el ingreso de sistemas de baja presión desde el océano Pacífico.

Ese patrón también impulsa el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte del continente, lo que explica el fuerte contraste entre las elevadas temperaturas registradas en el norte argentino y las intensas nevadas previstas para la cordillera.

Mientras tanto, la Patagonia continúa registrando las temperaturas más bajas del país, con sensaciones térmicas inferiores a los 10 grados bajo cero en ciudades como Río Grande y Río Gallegos.

Recomendaciones ante tormentas y granizo

Frente a este tipo de fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Permanecer en construcciones cerradas.

Evitar actividades al aire libre.

Alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas.

No permanecer en ríos, lagunas, piletas o playas durante las tormentas.

Desconectar artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si se está viajando, permanecer dentro del vehículo hasta que finalice la tormenta.

Tener siempre una linterna y elementos de emergencia disponibles.

Las autoridades aconsejan además seguir los avisos oficiales y consultar las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones podrían modificarse a lo largo de la jornada.