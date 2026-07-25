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Central y su pobre debut en el Clausura: las malas tuvieron más peso que las buenas

El Canalla mostró más deficiencias que virtudes en su primera presentación, lo que lo exige a una pronta recuperación

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de julio 2026 · 06:10hs
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Los jugadores de Central se retiran del campo de juego masticando la bronca por la derrota.

Héctor Río / La Capital

Los jugadores de Central se retiran del campo de juego masticando la bronca por la derrota.
Almirón no le encontró la vuelta al equipo

Héctor Río / La Capital

Almirón no le encontró la vuelta al equipo, sobre todo en el primer tiempo. Se guardó tres cambios.
La presentación de Tomás Badaloni en Central no fue la mejor. Malogró una chance muy clara.

Héctor Río / La Capital

La presentación de Tomás Badaloni en Central no fue la mejor. Malogró una chance muy clara.
Jaminton Campaz fue algo de lo bueno que mostró el Canalla en la derrota ante Belgrano.

Héctor Río / La Capital

Jaminton Campaz fue algo de lo bueno que mostró el Canalla en la derrota ante Belgrano.

Pasó el debut, el que todos en Arroyito esperaban ansiosos después de un largo receso y con esa primera puesta en escena algunas conclusiones para sacar, especialmente por parte del entrenador Jorge Almirón. El resultado volvió a jugarle una mala pasada a este equipo Canalla que no logró despojarse de aquellos malos resultados que se le enquistaron en el final del semestre pasado. ¿Qué tuvo Central en este primer partido del torneo Clausura? Demasiadas cosas para revisar y otras que pueden ser tomadas como positivas, pero está claro que el peso de la derrota inclina la balanza claramente hacia un sector.

A la hora de análisis un poco más frío, ya con muchas horas de consumada la derrota, queda claro que lo peor que se trajo Central de Córdoba fue ese revés ante el último campeón.

Comenzar con el pie cambiado no le hace bien a nadie en Arroyito, ni a los futbolistas y mucho menos a un Almirón que, se sabía antes del inicio de la competencia, iba a tener todas las miradas encima por todo aquello que había sucedido en el receso.

>>Leer más: A Central lo persiguen las malas vibras: pudo al menos empatarlo, pero lo perdió

Para Central el contexto hoy es otro

No es para tomarse todo a la tremenda teniendo en cuenta que el inicio del Apertura también fue con derrota frente a Belgrano, pero hoy el cuadro de situación es distinto. Este equipo viene con una seguidilla de tropezones importantes y la necesidad de recuperarse cuanto antes es cada vez mayor.

Almirón no le encontró la vuelta al equipo, sobre todo en el primer tiempo. Se guardó tres cambios.

Almirón no le encontró la vuelta al equipo, sobre todo en el primer tiempo. Se guardó tres cambios.

Entre los aspectos negativos también se apreció ese partido timorato que tuvo el equipo en el primer tiempo, en el que se vio superado desde lo futbolístico por el Pirata.

Eso hizo que el Canalla sufriera demasiado el peso del trámite, con una incapacidad llamativa para lograr imponer condiciones. Es cierto que tuvo una muy clara en los pies de Tomás Badaloni para acomodarse de la mejor manera en el comienzo, pero fue prácticamente lo único que tuvo, además de ese gol anulado a Julián Fernández por posición adelantada.

No pudo cuidar el punto

Entre otras cosas, al quipo le faltó cabeza e inteligencia para cuidar al menos el empate que parecía tener asegurado. Esas desatenciones en el fondo que se habían visto ya en el primer tiempo también aparecieron en el cierre del encuentro.

>>Leer más: Almirón luego de la derrota de Central ante Belgrano: "Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien"

Algo más, la falta de un conductor claro, que logre romper el molde cuando las cosas no salen desde lo colectivo. El indicado en este equipo no es otro que Ángel Di María y a Fideo le costó de principio a fin, aunque en el complemento levantó un poco su nivel.

Lo de Badaloni fue flojo

Otra de las patas flacas estuvo en lo poco que ofreció Tomás Badaloni. Y no sólo por ese gol que malogró en el inicio del partido, sino por la poca presencia que mostró a lo largo de los 90 minutos. Lo movieron siempre con demasiada facilidad. Igual, no es para cerrare el crédito ni mucho menos.

La presentación de Tomás Badaloni en Central no fue la mejor. Malogró una chance muy clara.

La presentación de Tomás Badaloni en Central no fue la mejor. Malogró una chance muy clara.

Extrañó también que Almirón se haya guardado tres cambios (el segundo lo hizo recién en el minuto 87). El DT dijo que actuó de esa manera porque veía bien al equipo, pero en un fútbol tan competitivo y físico como el argentino, prescindir de tres piezas de recambio parece demasiado.

Algo de lo bueno

Después de lo que fue un flojo primer tiempo, el equipo cambió mental y futbolísticamente en el segundo. Sin ser una tromba, al menos comenzó a presionar más alto y, sobre todo, a generar situaciones.

>>Leer más: Central cumplió con su parte y le hizo el pasillo al campeón Belgrano

Tuvo unas cuantas chances para convertir antes del gol de Julián Fernández. Algunas de ellas llegaron más por arrestos individuales que colectivo, pero al menos aparecieron. Igual, suena a poco.

Jaminton Campaz fue algo de lo bueno que mostró el Canalla en la derrota ante Belgrano.

Jaminton Campaz fue algo de lo bueno que mostró el Canalla en la derrota ante Belgrano.

Al menos, el Bicho Campaz

Por ahí el nivel de Jaminton Campaz es otro de los puntos que pueden tomarse como positivo. Es que el colombiano no hizo pretemporada por su presencia en el Mundial y después de aquellos días agitados que vivió tras la eliminación de Colombia, se lo vio aplomado física, futbolística y mentalmente.

De esto se trató el primer partido de Central en este segundo semestre. Un partido en el que mereció traerse algo de la casa del campeón, pero que dejó atrás masticando bronca por la derrota. Entre las cosas buenas y malas que mostró el equipo, las segundas tuvieron un peso mayor.

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