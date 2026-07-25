El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

La Municipalidad inauguró "Proyecto Cielo", una obra de ocho artistas de la ciudad para transformar el paredón norte de la necrópolis

La Municipalidad de Rosario inauguró "Proyecto Cielo" el viernes 24 de julio de 2026. Se trata de un mural colectivo con 24 cuadros en la fachada norte del cementerio El Salvador.

Después de varias semanas de trabajo, este viernes se presentó de manera oficial "Proyecto Cielo" . De esta manera, el cementerio El Salvador se convirtió en el marco del primer mural colectivo de artistas de la ciudad y el sector de la avenida Pellegrini quedó completamente renovado.

La obra comenzó a plasmarse a principios de julio, cuando el grupo instaló sus andamios sobre el paredón de la fachada norte de la necrópolis. Así empezó la labor para pintar 24 cuerpos de 5 metros de lado entre avenida Ovidio Lagos y Suipacha .

La iniciativa se lanzó en el marco del 170° aniversario del cementerio ubicado frente al parque de la Independencia. Allí se llevó a cabo la intervención diseñada de manera conjunta por: Anne Gabillot , Guille Pasquet , Julio Menna , Leo Serial , Leonardo García , Lucía MF , Máximo Notarángelo y Vualá .

El intendente Pablo Javkin recordó que el proyecto colectivo en El Salvador tomó forma después de la construcción de El Aura , sobre la ribera central del Paraná. Luego de la labor liderada por el muralista bonaerense Martín Ron , los artistas locales empezaron a buscar otro lugar para volver a trabajar en conjunto y de inmediato posaron su mirada sobre la pared de avenida Pellegrini.

Mientras transformaban el paredón, quienes integran el grupo decidieron producir un minidocumental de la obra inaugurada este viernes. "Pintar estas paredes es una poesía única, un amor, un deseo que imagino hace años", comentó Gabillot al cabo de diez días de labor.

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Para completar el proyecto, la convocatoria abarcó a muchos artistas, además de las ocho personas que le dieron el impulso inicial. En esa lista se incluyen: Patricio Cassanelo, China del Río, Natalia Torti, Paula Barton, Aldana Sanzo, Javier Daruich, Ilya Miljevic, Germán Gentile, Lia Vites, Mc2, Carla Lanzone y Harol Pabón.

El grupo logró plasmar una obra que ocupa más de 180 metros con dibujos e ideas de distintos estilos. El ex secretario de Cultura, Dante Taparelli, hizo su aporte a modo de guía, ya que también trabaja dentro del cementerio.

Durante el acto, Javkin anticipó que planean hacer algunas mejoras complementarias en ese sector del parque de la Independencia. "La idea es que esto quede iluminado como paseo de noche", precisó.

Una fachada renovada para el cementerio El Salvador

El proyecto concluyó pocos días después del aniversario de la apertura de El Salvador, inaugurado el 7 de julio de 1856. En este sentido, el intendente manifestó: "Acá está gran parte de la historia de Rosario, pero, sobre todo, de la historia del arte de la ciudad. Porque acá hay obras de tanta gente que, como se acostumbraba en la época, expresaba su arte a partir de los mausoleos".

El cementerio fue construido a mediados del siglo XIX, en medio de un proceso de expansión demográfica. El predio ubicado en el macrocentro se diseñó después del derrumbe de la vieja necrópolis que estaba en la actual la costa central del río Paraná.

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El Salvador tiene la influencia de tradiciones arquitectónicas y urbanísticas europeas. Ocupa cinco hectáreas, con grandes jardines que albergan monumentos de piedra, mármol y hierro, grandes panteones donde descansan familias históricas de la ciudad y donde se emplazan más de 50.000 tumbas.

Porr otra parte, el cementerio también es un museo a cielo abierto, donde artistas y arquitectos dejaron su impronta en forma de ángeles, dolientes y otras piezas que conforman un enorme patrimonio histórico, artístico y cultural. Voceros del municipio destacaron que constituye un patrimonio tangible e intangible de la ciudad, tanto por las obras como por la historia de los personajes ilustres que allí descansan.