El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

Después de un largo tiempo, el Canalla vuelve a jugar en el Gigante de Arroyito, donde ganó los últimos tres que disputó. Un tiro a la esperanza

Marco Ruben anota ante Universidad Central, por la Libertadores, en el Gigante de Arroyito.

Copetti celebra su gol gol frente a Racing, en tiempo suplementario. Fue el último de Central en el Gigante.

Di María hace la diagonal antes de sacar el remate, que se transformaría en un golazo. Ese día Central venció a Independiente.

La necesidad golpea a las puertas en Central, después del debut con derrota en el torneo Clausura en la cancha de Belgrano, y si hay algo a lo que el Canalla puede aferrarse es que vuelve a jugar de local. ¿Es garantía de algo? En absoluto. Pero hay un contraste muy marcado en el rendimiento del equipo en los últimos partidos entre los que disputó en su cancha y afuera.

Si Central pretende volver a hacer pie y transformarse en el equipo confiable que en su momento fue, no le queda otra que potenciar su juego. De lo contrario, la levantada no se será sencilla.

En ese terreno, el cierre del primer semestre y el inicio de esta segunda mitad del año no sólo no lo ayuda demasiado, sino que potencia la idea de esa necesidad de dar un salto de calidad desde lo futbolístico.

Las tensiones que se generaron en este último tiempo en Arroyito están íntimamente ligadas a la recta final del semestre anterior, en la que se dieron una seguidilla de derrotas que pesaron demasiado.

>>Leer más: Central y su pobre debut en el Clausura: las malas tuvieron más peso que las buenas

Y ahí el detalle: todas fueron en condición de visitante. Hubo una, la de Copa Argentina que fue en cancha neutral, pero fuera de Arroyito.

Copetti celebra su gol gol frente a Racing, en tiempo suplementario. Fue el último de Central en el Gigante. Leonardo Vincenti / La Capital

En Arroyito

¿Y por Arroyito? La contracara. Es que el equipo de Jorge Almirón ganó los tres últimos partidos que jugó en su estadio, incluso por torneos diferentes. Dos por el torneo local y el restante por la Copa Libertadores.

Es más, de los últimos nueve encuentros que jugó en el Gigante, ganó siete (uno en la prórroga), mientras que los otros dos los empató. La última caída en Arroyito fue en febrero, por la sexta fecha del Apertura, ante Talleres.

La comparación

Pero como la malaria de resultados se dio recién en el final del semestre, es ahí donde puede establecerse el punto de comparación. En ese tramo final, el Canalla metió tres grandes triunfos, que contrastaron con lo que vino después.

Por los octavos de final del Apertura, fue triunfo ante Independiente en los 90 minutos, con una arremetida implacable en los minutos finales. Fue el pase a cuartos de final.

>>Leer más: A Central lo persiguen las malas vibras: pudo al menos empatarlo, pero lo perdió

Marco Ruben anota ante Universidad Central, por la Libertadores, en el Gigante de Arroyito. Marcelo Bustamante / La Capital

En esa instancia se le vino Racing, el rival del próximo martes, y si bien el encuentro se extendió hasta el alargue, fue triunfo sin necesidad de llegar a los penales.

Inmediatamente apareció esa caída en el Monumental ante River (semifinal del Apertura), que tanto ruido hizo, pero a los pocos días se reencontró con la victoria, frente a Universidad Central de Venezuela, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Afuera, todas derrotas

De ahí en más, una seguidilla de malos resultados, con partidos (Independiente del Valle, Estudiantes y Belgrano) fuera de ese Gigante de Arroyito en el que hoy vuelve a confiar.

El fútbol de Central hoy en día está lejos de asegurar que con la localía las cosas pueden cambiar. Para lograr ese cambio es indispensable dé un vuelco importante y se reencuentre con su mejor versión. Por ahí, la ficha de la localía y el empuje de su gente puede ayudarlo a que las cosas cambien de una vez por todas.